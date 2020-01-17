屏東海生館夢幻海藻森林 新竄起美拍和打卡熱點

屏東海生館去年底引進梨形囊巨藻，高度近10公尺的巨藻本月初完成檢疫手續入缸展示，直上天際的高聳巨藻，為海藻森林區增添夢幻感，因巨型單面展示缸內外光線強弱分明，在巨藻區前拍出的照片，無需濾鏡就能拍出剪影效果，呈現恍如夢境般感覺，成為海底隧道、大洋池、鯨魚廣場地標外，新竄起的美拍和打卡熱點。

海生館海景公司企劃部主任毛智瑋說，梨形囊巨藻又稱黃金巨藻或加州巨藻，它的生長環境為低溫攝氏12至17度、高營養鹽、光線充足且水流強勁的溫帶海域，平均高度為30公尺，在適當環境下一天能夠生長30公分，成長速度驚人；它對溫帶海洋生物來說極為重要，除在海中行光合作用，能夠增加水中溶氧量外，也是其他海洋生物的食物來源，還可供生物隱密躲藏，避免被捕食。

他說，屏東海生館地處熱帶，經營團隊為營造巨藻的原始生長環境，讓民眾一睹海洋自然生態之美，除建造一系列儀器設備模擬水流強勁海藻森林生態，並讓展示缸內的水溫保持在攝氏14度，定期添加營養鹽補充養分；光照部分除採用自然光照外，還增設多盞特製燈光，提供足夠的光源供其成長；最現上網發現，海藻森林區已成為新竄起的美拍和打卡熱點。