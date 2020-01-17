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澎湖休憩園區花海景觀18日對外開放

2020-01-17 13:47中央社 澎湖縣17日電

澎湖休憩園區「幸福島嶼」花海景觀，18日起對外開放，民眾農曆春節走春，可以好好的賞花，盡情享受芬多精。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖休憩園區占地60公頃，除了全區的林蔭大道外，花海約2.5公頃，主要栽種有多達9種顏色的矮牽牛花，目前正值盛開，花團錦簇，宛如一座美麗的花園城市。

農漁局表示，今年的花海中，還搭配有圓柏、銀葉菊、羽葉薰衣草、鼠尾草、金露花、變葉木、白紋草及威氏鐵莧等多種觀賞性草花及灌木，並裝置有LED燈光和各種竹編造景，讓花海愈夜愈美麗。

農漁局表示，澎湖幸福島嶼18日正式對外開放至4月底，為確保民眾遊園順暢及園區用路安全，也將同步進行道路交通管制，禁止汽機車進入。

澎湖福島春節

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