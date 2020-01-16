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無家人可團聚的家民 高市無障礙之家圍爐給家的溫暖

2020-01-16 20:36聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

要過年了，高雄市社會局無障礙之家的「家民」部分開心的回家與親人團聚，也有已無親人的就留下來過年。對於無親人照顧的障礙者，今天社會局的圍爐就是他最開心的新年禮物。

無障礙之家社工員說，算是「資深家民」的重度障礙者「阿祥」和「阿儒」，父母已過世，他們沒有其他親人，年節時也沒有「家」可回，每到過年前，老師宣布要「圍爐」，要辦桌，他們就很高興的期待。今天的圍爐，無障礙之家上上下下聚在一起，像家人團聚，他們倆吃得很高興，白蝦、紅燒魚翅羹上桌，家民相互招呼並一陣歡呼。

無障礙之家今年的「家民年終圍爐活動」，用衛福部每年提供給身心障礙福利機構的春節加菜金辦理，活動以熱鬧取勝，播放年節音樂，圓型餐桌鋪上喜氣的紅桌巾，工作人員希望讓家民感受年節的用餐氛圍。除此之外，無障礙之家還準備10包福袋當摸彩品，圍爐氣氛嗨到最高點。社會局長黃淵源也前往發送市長小紅包並祝工作人員、家民新年快樂。

無障礙之家為高雄市唯一公辦公營的全日型住宿機構，服務的對象以重度、極重度的身心障礙者為主，目前有104名障礙者在此受照顧。

黃淵源說，下星期就要過年了，無障礙之家針對無法返家的家民提供24小時全日型住宿，安排工作人員備勤服務；社會局也提供關懷救助、老人送餐、居家照顧及街友服務等春節不打烊措施，市民朋友有急難需求時可撥打「1999高雄萬事通」或「1957社會福利諮詢專線」，如發現兒少受虐、家暴、性侵害事件，請立即通報110或113，有專人24小時輪值，提供緊急救援、庇護安置。

高雄市社會局長黃淵源（右二）參加無障礙之家圍爐，發送小紅包給家民。後左二：無障礙...
高雄市社會局長黃淵源（右二）參加無障礙之家圍爐，發送小紅包給家民。後左二：無障礙之家主任陳桂英。圖／高雄市社會局無障礙之家提供
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