無家人可團聚的家民 高市無障礙之家圍爐給家的溫暖

要過年了，高雄市社會局無障礙之家的「家民」部分開心的回家與親人團聚，也有已無親人的就留下來過年。對於無親人照顧的障礙者，今天社會局的圍爐就是他最開心的新年禮物。

無障礙之家社工員說，算是「資深家民」的重度障礙者「阿祥」和「阿儒」，父母已過世，他們沒有其他親人，年節時也沒有「家」可回，每到過年前，老師宣布要「圍爐」，要辦桌，他們就很高興的期待。今天的圍爐，無障礙之家上上下下聚在一起，像家人團聚，他們倆吃得很高興，白蝦、紅燒魚翅羹上桌，家民相互招呼並一陣歡呼。

無障礙之家今年的「家民年終圍爐活動」，用衛福部每年提供給身心障礙福利機構的春節加菜金辦理，活動以熱鬧取勝，播放年節音樂，圓型餐桌鋪上喜氣的紅桌巾，工作人員希望讓家民感受年節的用餐氛圍。除此之外，無障礙之家還準備10包福袋當摸彩品，圍爐氣氛嗨到最高點。社會局長黃淵源也前往發送市長小紅包並祝工作人員、家民新年快樂。

無障礙之家為高雄市唯一公辦公營的全日型住宿機構，服務的對象以重度、極重度的身心障礙者為主，目前有104名障礙者在此受照顧。