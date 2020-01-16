金門新打卡景點！花海與超大型搖搖馬吸引民眾搶拍

最近金門又多了很多打卡點！為了在春節期間讓鄉親以及觀光客，能有一個走春的好去處，縣林務所特別在森林公園規劃農業展，今年展出有有四大亮點，有繽紛棒棒糖、超大型搖搖馬、顛倒屋與大風車與鬱金香；此外，農試所則在環島南路、夏墅等多處種上大波斯菊、油菜等綠肥，花海將依續綻放，讓民眾可以在寒假和春節期間，欣賞到美麗的花海景緻。

金門縣林務所長楊慧明今天表示，每年林務所都是民眾走春最愛的景點之一，今年同事們精心設計了不少好拍景點，像超大型搖搖馬與繽紛棒棒糖等架設以來，已經吸引不少民眾到場搶拍，連拍婚紗的新人都專程來此取景，大家都直呼充滿夢幻與童趣。

園區內除了許多超好拍的打卡景點，還有多場次的寓教於樂動手做活動，包含「造型氣球嘉年華」、「迷你森林動手做」、「手作木器新森活」、「獺獺實實豚福氣」、「七彩繽紛吹圓滿」等活動，且特別從台灣引進的「旋轉木馬、戰火金剛」等精彩遊具，讓林務所充滿遊樂園的氛圍。另外，為了讓親子共遊，還舉辦了「圓圓滿滿好福氣」、「心心相映投毬趣」、「魔幻泡泡金趣味」等親子趣味活動，相當適合全家大小一起來走春同歡。

為配合營造綠帶花海景觀，金門縣農業試驗所自去年11月下旬至12月中旬，採分段種植，陸續完成農試所內、環島南路、夏墅等多處大波斯菊、油菜等綠肥播種，農試所所長李廣榮也指出，所內同仁利用所內約2公頃面積的休耕輪作田，種植大波斯菊花海，進行花海營造，目前已有多處花朵繽紛綻開。