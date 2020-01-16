高雄永安漁會加工廠啟用 單日處理3噸石斑魚

高雄永安石斑魚產量占全台4分之1，擁有「石斑魚故鄉」之稱。為解決漁產品外包加工導致成本增加問題，永安區漁會爭取設立水產食品加工廠，加工廠今天啟用，以後每天可處理3公噸石斑魚、冷凍儲存40公噸魚貨，預估年增6億元產值。

漁業署近年推動產業升級，冷鏈加工運輸及儲藏設備建置，以求有效降低儲運成本及食物里程數。永安石斑魚年產量約1.1萬噸，105年遭受寒害侵襲，不少養殖業者蒙受巨大損失，在當時時空背景下，永安漁會爭取設置水產食品加工廠。

加工廠今日揭幕啟用。漁業署副署長林國平、高雄市海洋局長趙紹廉、立委邱志偉等人參加揭牌儀式。永安漁會總幹事黃鶯表示，感謝立委邱志偉爭取中央經費，另獲得市府海洋局、台電、中油等單位協助，包含自籌與各單位補助，總經費逾2千萬元。

漁業署副署長林國平表示，漁業署推廣冷鏈物流，永安加工廠正申請HACCP認證，是全國漁會表率。高市府海洋局長趙紹廉指出，台灣遠洋漁業枯竭情況顯著，冷凍食品加工廠可以調節漁業產銷，約可增加3成產值（約6億元）。