馬祖又現死亡鯨豚 岸巡單位疾呼保育

第一○岸巡隊南竿巡邏組執行灘岸搜索與海面監控勤務時，於珠螺沃岸際沙灘發現1隻死亡海豚，長度約118公分，寬度約33公分，旋即通報連江縣政府產業發展處漁牧科協處，因豚體完整，後續由岸巡隊拍照存證後，護送至漁牧科留存研究。

今天發現之死亡鯨豚，漁牧科辨識海豚品種為露脊鼠海豚，又稱新鼠海豚，屬於鼠海豚科，全球僅剩1000隻左右，在台灣屬於保育類動物，已非常少見，應請國人加強海洋保育觀念及保護措施。

岸巡隊特別在此呼籲，民眾於海邊從事遊憩活動時，切勿隨手亂丟棄垃圾，還給大海一個乾淨的空間，大家共同攜手打造出幸福美麗的海洋留給我們的下一代。