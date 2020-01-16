枋寮鄉長走訪受關注 登上日本主流媒體

枋寮鄉長陳亞麟今天在日本京都府與謝野町參訪時說，身為台灣最年輕鄉長，能與日本最年輕町長山添藤真交流，讓台日最年輕鄉町長交流登上日本主流媒體，大幅提升枋寮能見度。

陳亞麟14日至19日率隊參訪日本京都府與謝野町，與山添藤真等人，針對未來雙方產經拓展及締結姐妹鄉町進行相關交流。

陳亞麟今天在日本接受中央社記者電話越洋訪問時表示，台灣與日本彼此是東亞地區重要夥伴，雙方往來密切，藉由這次交流機會互相學習，交換區域城市發展與城市治理的經驗，特別是地方創生的領域，了解如何促進在地產業升級與發展，同時藉由城市交流，提升枋寮鄉能見度。

陳亞麟指出，京都府與謝野町5年前開始推動地方創生計畫，在這次的參訪中，參觀百年手作紡織職人坊、廢棄物再生肥料工廠，並與町長、町議長會談，建立起雙邊交流的第一步。

配合交流活動，陳亞麟特定攜帶世界冠軍酒的國產噶瑪蘭威士忌、屏東縣東港烏魚子及台灣茶葉等高經濟價值農漁產品當伴手禮，順勢推銷台灣農漁特產。

陳亞麟說，他搜集日本地方創生資料時，發現山添藤真與他一樣是全國最年輕的地方首長，且經歷類似，都是從大都市返鄉打拚。與謝野町與枋寮鄉人口數差不多，都是2萬多人，他是透過台北駐大阪經濟文化辦事處協助，進行這次的交流。

陳亞麟指出，這次交流參訪，很感謝台北駐大阪經濟文化辦事處長李世丙的全力協助。交流活動，還邀請友台的松原市長澤井宏文及其市政團隊共進晚宴。松原市產松樹，澤井宏文知道枋寮鄉早期是伐木為主，表達想與枋寮鄉進行交流的意願。

陳亞麟表示，鄉的資源並不多，能與他國同等級行政單位進行姐妹締交並不容易，但枋寮鄉突破困境，且這次交流也登上日本主要媒體京都新聞，大幅提升枋寮能見度。