墾丁旅遊人氣觸底反彈？業者從每月數據找到答案

屏東墾丁前年受國旅場衰退、陸客減縮和負面消費形象影響，創下356萬人次新低紀錄，根據墾管處官網統計，去年度回升至400萬人次，是否是觸底反彈的回溫訊號？旅宿業者從數據分析，去年1至10月都有成長，但8月起自由行陸客斷炊後開始發酵，反映在11、12月的旅遊人次上，在國旅秋冬補助助力下，和前年同期相較合計仍下跌12萬人次，據此推估，今年恐會向下探底。

根據墾管處官網資料，墾丁各景點遊客人次在2014年達到最高峰的837萬，之後逐年下滑，前年更創下356萬新低紀錄，墾丁旅宿業者跟著寫下近10年來年營業額新低紀錄，觀光旅遊產業叫苦一片；去年則回升到400萬人次，較前年增加約43萬人次，逼近2017年鬧得沸沸揚揚的墾丁滷味負面消費事件及陸客團限縮前的430幾萬人次。

觀光業者對去年回升43萬人次有不同解讀，有人認為是觸底反彈的回溫訊號，吳姓旅宿業者則從每月數據觀察，發現1至10月都有成長，尤其是農曆過年、清明連假和暑假；8月起大陸暫停自由行陸客來台後，9月、10月還比前年同期小幅成長，但到了11月少2萬，12月大減10萬，據此推估，陸客斷炊後，會明顯反映在今年的旅遊人次上。

他說，墾丁去年前3季旅遊人次回溫，原因包括年初的台灣燈會、業者打降價戰、提升服務品質、旅遊型態轉型多元、官方辦活動等，值得觀察的是，第4季即使有擴大國旅秋冬補助，有效拉抬國旅市場，但11月和12月的旅遊人次仍較前年同期少12萬人，顯示補不回消失的陸客市場；業者已做好未來沒有陸客的心理準備，至於如何撐過這波觀光寒冬，大家各憑本事。