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全台最大親子影廳駁二in89營運 自由玩樂不怕孩子吵

2020-01-16 17:37聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

全台最大親子影廳in89「boomboom影廳」開始營運，現場設置64席親子座位、兒童沙發、草皮地墊區、專屬兒童餐、親子專用廁所等一應具全，限定場還有說故事姐姐與映後DIY手作活動。

許多家長帶小朋友上電影院時，總會擔心遇到小朋友怕黑哭鬧，或是看到一半說話問問題、離開座位。in89駁二電影院為了讓親子能夠開心看電影，特別規劃親子專屬「boomboom影廳」，搶在寒假前正式營運，是目前全台最具規模、措施最完善的親子影廳。

映集團行銷總監陳惟智表示，親子影廳的規畫都以體貼家長與兒童為前提，打造一個讓親子可以輕鬆看電影的空間。in89駁二電影院在地經營近四年，將原有的一般影廳空間改裝成親子專屬「boomboom廳」，引進深受國外兒童喜愛的英國品牌FERCO兒童沙發座椅「粉紅兔」、「海綿寶寶」，觀影中開放兒童自由玩樂，家長會互相體諒，讓帶孩子看電影再也不是件傷腦筋的事。

in89駁二電影院是全台第一個推出兒童套餐的電影院，讓兒童看電影不再只有爆米花、可樂的選擇，並注意調節冷氣溫度、降低音量、留走道小燈。親子影廳設置兒童沙發、鋪設草皮讓兒童自由翻滾，跳跳馬、大龍球供兒童玩樂，以及貼心的親子專用廁所、兒童增高沙發坐墊、酒精消毒液，都讓體驗過的親子留下深刻印象。

in89將不定期推出親子活動限定場，活動附有映前導讀，說故事姐姐帶領兒童進入電影的世界，以及英文小教學、抽玩具、獨家電影贈品等。in89駁二電影院並獨家與「M.ZONE大港自造特區」合作的映後DIY手作活動。活動詳情請可至in89駁二電影院官網或官方臉書查詢。in89駁二電影院位於鹽埕區大勇路5-1、5-2號。

全台最大親子影廳in89「boomboom影廳」開始營運，現場設置64席親子座位...
全台最大親子影廳in89「boomboom影廳」開始營運，現場設置64席親子座位、兒童沙發、草皮地墊區等。記者徐如宜／攝影
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全台最大親子影廳in89「boomboom影廳」開始營運，現場設置64席親子座位...
全台最大親子影廳in89「boomboom影廳」開始營運，現場設置64席親子座位、兒童沙發、草皮地墊區等。記者徐如宜／攝影
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電影親子駁二

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