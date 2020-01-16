農村產品擠身時尚之列 屏東農村再生成果讓人驚豔

屏東縣政府農村再生辦公室成立3年多輔導67個社區，已有30個社區推出社區產品，其中內埔鄉東片社區甚至發展成社會企業，成為全台第一個自發性農村型社會企業，社區不但整合村內農場，並提撥營業額的固定比例回饋社區，屏東縣長潘孟安今在成果展中表示，未來將輔導成立銷售平台，消費者只要上網點選，好物就會送到家。

屏東縣政府是於105年成立農村再生辦公室，除了推動農村再造，近年更強化社區設計軟實力，讓農產區也走時尚風，大大提升競爭力，屏東縣長潘孟安縣長今天擔任一日店長，邀請枋寮鄉新龍、萬巒鄉赤山及佳冬鄉塭豐等7個社區展示新產品，一同見證農村再生社區的新「屏東美學」。

屏東縣長潘孟安表示，傳統農產品包裝大多樸實簡便，有些難以吸引民眾目光，經縣府協助社區改善設計及行銷，讓傳統農產品包裝也能很時尚，走出產品新形象。

例如以腰封點綴走簡單風格的「塭豐社區午仔魚一夜干禮盒」、饒富童趣的「東片寶石村果乾手提禮盒」，以及小巧樸實風的「隘寮社區黃荊萃取沐浴露禮盒」等，經重新設計後，果然讓社區產品擠身時尚之列，有的甚至因此拉抬了營業額。

除了提升產品包裝外，屏東縣目前已有內埔東片社區和枋寮新龍社區進一步成立公司，其中東片社區集合村內的12家農場成立東片寶石村股份有限公司，推出鮮果、果乾等產品，成立之初還是全台第一個自發性農村型社會企業，迄今仍吸引不少社區前往觀摩。