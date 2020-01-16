高捷四大發卡組織開通 行動支付最多元

高捷公司董事長楊岳崑:(左至右)、高雄市交通局長鄭永祥、觀光局副局長葉欣雅、 捷運局副局長吳嘉昌一起展示多元支付刷乘高捷匣門。圖/高捷公司提供 分享 facebook

為迎接多元旅運需求及打造智能高捷，高捷公司繼2019年初開放Mastercard、銀聯信用卡刷乘功能後，再與VISA、JCB、銀聯國際攜手合作，在多家國內知名銀行及外資銀行參與下，今宣布銀行、信用卡、簽帳金融卡、四大發卡組織全閘門開通。

高雄捷運除了台灣境內多卡皆通（一卡通、悠遊卡、愛金卡及有錢卡）外，加上Mastercard、VISA、JCB、銀聯信用卡刷乘功能，與Line Pay Money及銀聯雲閃付等QR code掃碼支付方式，連同已開通的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等載具（含Garmin、Fitbit手錶等穿戴裝置）支付介面，高捷已成為行動支付最多元的軌道運輸系統。

另外，高捷公司為方便乘客取得相關資訊，也推出智慧語音助理服務，旅客只要對著手機中的 Google 助理說出「Ok Google， 我要跟高雄捷運說話」，就能喚起高捷AI站務員，隨時隨地提供捷運導航、列車行車資訊、車站附近景點導引等捷運相關資訊的查找服務。

高捷與所有支付業者今於高捷美麗島站舉行「多元支付，智慧高捷」啟動記者會，由高雄市交通局長鄭永祥代表市府團隊出席。

高捷公司董事長楊岳崑表示，為打造多元支付環境，擠身世界級地鐵之列，高捷以國際化為重點目標，即日起歡迎全球旅客，可用實體卡或手機搭乘高雄捷運。

另各發卡銀行此次也加碼推出許多優惠措施，如特定折數、點數回饋，更有限定期間車資最低0元起等優惠活動。另配合政府軌道國產化政策，此次系統整合、測試上線均由高捷公司票證部門統籌負責，期許除自用外，亦能技轉予國內、外其他軌道業者使用。