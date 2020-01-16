三地門禁伐補償金少1700萬 居民刷存摺嘆難過年

三地門鄉代表會主席陳忠雄為族人反應意見。記者江國豪／攝影 分享 facebook

屏東三地門鄉今年禁伐補償金總額，比去年減少1700萬，不少族人刷存摺才發現補償金變少，大嘆真的難過年，近百位居民今天前往縣政府陳情，盼有原民處能所交代。屏縣府原民處表示，禁伐補償金皆按照法規、測量人員檢測結果及圖資比對後進行核定，若有疑慮可申請複查或提出訴願。

屏東縣議員江金妹及三地門鄉長車牧勒薩以，今天率領族人前往縣府陳情。車牧勒薩以表示，近日接到多位鄉親反應，甚至在鄉長室門口堵人，令他備感壓力。江金妹也彙整居民訴求，盼108年禁伐補償金未通過部分請縣府再重新辦理檢測；也建請縣政府到各鄉，說明統一實施檢測標準規定。另外，建請縣府派駐公所的檢測員，全部改組成屏北、屏中，屏南檢測大隊，以加速檢測及正確性。

有居民拿著存摺說，看到入帳金額變少真的愣住了，完全打亂了原本的理財規劃，現在過年期間的開銷、貸款、保險金的支出都成了問題。也有居民認為禁伐補償立意良好，但核定標準應從寬，否則顯得誠意不足。另外，也有居民認為因該追究承辦人員的業務過失，或請司法單位介入調查。