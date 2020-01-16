開幕22年來不管景氣好壞 墾丁福華送暖不中斷

墾丁福華度假飯店22年前開幕時，總經理張積光公開宣示要做厝邊好鄰居，隔年策劃為弱勢獨居老人歲末送暖，張積光今天帶同房務員幫忙居家清潔、貼春聯、送民生物資和過年紅包，休閒部員工化身財神爺、手拿招財金元寶、口說祝賀詞拜早年，還結合恆春基督教醫院的到宅健檢，連續21年不間斷，里長直呼是「有料」且心意滿滿的愛心送暖。

「厝邊就是相互關懷！」墾丁福華度假飯店進駐墾丁後，400多間客房加上VILLA居和室內水世界，也是集團的「金雞母」；張積光說，到現在仍清楚記得22年前開幕時說過的那句話，21年來不論經濟景氣好或壞，持續以實際行動關懷周邊社區清寒家庭及獨居老人，不曾也不會中斷，更希望起拋磚引玉效果，將民間關懷帶進每個要需要的角落。

他說，墾丁是國際觀光度假勝地，在繁華的背後，長期青壯人口流失的墾丁，在地隱藏著高齡化衍生的獨居老人問題，飯店周邊墾丁和南灣里長提供的受關懷名單，包括生活清苦、長年獨居、子女無力照料或生病的長者；為展現最誠摯的關懷心意，從早期送民生物資、發過年紅包，進而出動房務員協助居家環境清潔、貼春聯，同時結合恆春基督教醫院到宅健檢，為關懷戶帶來更多的社會溫暖。