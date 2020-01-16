高雄「鼠一鼠二」小提燈超萌亮相 花燈相框複合設計巧

2020高雄燈會藝術節大年初五1月29日將在愛河畔登場，高雄市觀光局今天安排「鼠一鼠二」小提燈亮相，超萌外形與花燈相框複合式設計，受到好評。市長韓國瑜上午帶著金鼠年小提燈，送給高雄醫學大學附設中和紀念醫院兒童病房的孩子們，祝小朋友早日康復，也提前感受熱鬧的年節氣氛。

高雄市觀光局今年推出的金鼠年小提燈，首次公開亮相，市長韓國瑜與高醫院長侯明鋒一起打開神秘禮物盒，與病童們一起點亮小提燈，祈福許願，韓市長祝福所有院童早日康復。然後帶著小提燈前往各個病房，分送給住院的孩 子們，現場還安排有趣的魔術表演。

韓國瑜表示，今年高雄燈會加了許多元素，安排國內外藝術團體精彩表演，歡迎國內外好朋友到高雄旅遊，燈節12天期間一定會帶給大家很多驚喜。

觀光局長邱俊龍表示，今年「鼠一鼠二」小提燈是以愛河為主題，由親子老鼠悠哉地在愛河上搭乘貢多拉船，將整個畫面以劇場形式呈現，並使用三角立體空間，分別呈現親子鼠坐貢多拉船、划船以及摩天輪3個畫面，傳遞高雄的海港城市意象，造型非常可愛、討喜。春節結束後，花燈還可以攤開當相框。

2020高雄燈會藝術節活動，從1月29日（大年初五）到2月9日一連12天，安排超級卡司開幕秀和主題表演，包括：法國大白熊夜光踩街秀、西班牙Ａerial Strada風之精靈高空秀等國內外知名表演團體。燈會主燈「快樂的出帆」及各式燈區，還有發福市集、愛河水舞、愛之鯨環保裝置藝術等，再加上各種好吃好玩的攤位，內容精采多元。