家長控高市教育局洩280學生個資 議員和人本要求速補救

高雄市議員林于凱、人本教育基金會、台灣基進黨、一名學生家長和律師曾友俞今天舉辦記者會抨擊高雄市教育局涉洩280名學生個資，教育局未設法補救，甚至未通知個別家長，行政怠惰且失職，高雄市政府應檢討教育局責任，追究失職人員責任並出面補救，也盼立法院修訂個人資料保護法，增訂對公務機關的罰則。教育局表示已依相關規定適當處理。

施姓家長說，去年10月27日，他在網路查詢孩子姓名時，發現孩子身分證字號被公開，再以「頁庫存檔」模式開啟後，看到隸屬7所機構及共學團體共280名高雄市學生的姓名、年級、身分證字號、設籍學校等個資一覽無遺，再進一步查找，找到去年1月間高雄市教育局官網公告的「申請非學校型態實驗教育計畫」審議結果，把含有學生個資的檔案全部上傳，任何人都可以查看或下載。

施姓家長擔心有孩子們身分證字號的個資外洩，不知會不會被作犯罪使用，即請相關團體向教育局反映。教育局表示，得知此情形之後，立即移除前述公告資料，並採適當方式通知其他受影響的團體或機構，但因去年12月間接到這家長投訴的人本基金會和林于凱查知許多家長未接到通知，認為教育局說謊。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍說，教育局的說法是教育局沒有學生的聯絡方式，所以請非學校型態實驗教育團體和機構代轉知家長，但他們和3所機構團體和10多名家長聯繫，都說不知道此事、 或沒有接到相關通知。

人本基金會指出，教育局相關承辦人員還說，教育局只有學生名單，沒有學生的聯絡方式，所以透過機構團體幫忙轉達，因為機構團體才有學生的聯絡方式，要不然要教育局280名學生一個一個通知嗎？

律師曾友俞說，教育局的作法已涉違個資保護法；林于凱認為教育局不無行政怠惰與失職，張萍促教育局現在趕快一一告知學生家長有關學生資料外洩之事，讓家長了解整個狀況。