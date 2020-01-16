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20年不中斷 集團董座發紅包孝敬六龜客庄205位長輩

2020-01-16 11:49聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

「感謝大家以前買我捉的老鼠，讓我有錢買參考書！」過年前夕，北兆重工集團董事長廖燿堂返回高雄六龜家鄉發紅包，總共發出205個2千元新年紅包給客庄長輩。廖燿堂連續發紅包20年不中斷，此舉是感念家鄉長輩昔日照顧恩情，憶及童年貧困生活，不禁哽咽紅了眼眶。

廖燿堂老家在六龜新寮里，擁有博士學位的他，曾赴美國麻省理工求學，大陸與台灣都有工廠，創業有成之後回饋家鄉，連續20年返鄉發紅包，領到紅包的長輩個個笑咪咪，開心全寫在臉上。

今天上午，廖燿堂由侄子美濃區農會總幹事鍾清輝、六龜區長楊孝治陪同發紅包，象徵性發6個紅包給新寮社區關懷據點長輩，其餘紅包委託六龜區公所協助發放給新寮、新威與新興三地80歲以上長輩，紅包內有現金2千元。

廖燿堂高中後離家求學，他說，小時候家裡很苦，小學會去田裡捉老鼠賺外快，每隻5塊錢、2塊錢，賣給有女人坐月子的家庭，賺的錢用來買參考書，後來才有機會到美國留學、創業，自幼經手的老鼠至少上千隻，以前放牛還會躲在新威森林公園內的廢棄棺材內與父親玩捉迷藏，這些童年回憶歷歷在目。

廖燿堂表示，每年過年前都要巡迴德國、上海與台灣發年終獎金，員工平均都有12個月年終獎金，年終獎金是犒賞員工辛勞，不過返鄉發紅包則是探望家鄉長輩，發錢的心情不一樣，自己不涉入政治，純粹希望長輩用紅包買肉、買零食迎接新年，期許大家健康、平安。

北兆重工集團董事長廖燿堂（右二）返鄉發紅包給家鄉長輩。記者徐白櫻／攝影
北兆重工集團董事長廖燿堂（右二）返鄉發紅包給家鄉長輩。記者徐白櫻／攝影
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北兆重工集團董事長廖燿堂（右三）回饋家鄉，今日在侄子美濃農會總幹事鍾清輝（右一）...
北兆重工集團董事長廖燿堂（右三）回饋家鄉，今日在侄子美濃農會總幹事鍾清輝（右一）、六龜區長楊孝治（右二）陪同下發紅包。記者徐白櫻／攝影
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