高雄燈會菩薩花燈被噓？ 觀光局：以慈悲設計，是角度問題

2020高雄燈會藝術節正在布置中，但有網友看到萻薩花燈與花樹裝置藝術，被批太差，莊嚴的觀世音菩薩面容扁塌，難道又是「高雄的韓式美學」？高雄市觀光局長邱俊龍表示，宗教燈區是7大燈區之一，尊重民間單位的設計，「四大菩蕯」和「拈花微笑」是以慈悲為設計理念，他覺得是觀看角度問題。

臉書粉專「高雄生活美食」PO出網友Mo Ron Chan所拍愛河搶先看燈會的照片，照片裡的蓮花觀世音菩薩面容有些扁塌，還有些小和尚的燈飾，步道兩側也有花樹燈飾。

去年的高雄燈會被狠批，花燈弄的像告別式，今年民眾充滿期待，但網友所見又讓人傻眼，還留言「燈會像是法會」？

高雄市觀光局長邱俊龍表示，網友提供的照片僅是的2020高雄燈會藝術節的一隅，宗教燈區是2020愛河燈會7大燈區之一，宗教燈區主辦單位原則上都尊重民間單位的燈飾，這次民間單位提出的燈飾是「四大菩薩」與「拈花微笑」，還有藝術燈區丶創意燈區，各有特色。其他燈區還在籌備階段，1月29日到2月9日展出，請大家共同期待。

至於網友批評花燈的「美學」，邱俊龍覺得是角度問題，他自己看四大菩蕯和拈花微笑是很有設計感的，是以慈悲為設計理念。

今年佛光山以「行道天下 福滿人間」為主題，燈區內的四大菩薩及拈花微笑燈座，是鼓勵大家擁有「慈悲喜捨」之心。也希望大眾能做好事、說好話、存好心。