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高市議會4月中才開定期會 綠疑為冷處理罷韓、藍否認

2020-01-15 23:54聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議會程序委員會決議下一次定期大會4月17日開議，時代力量議員林于凱質疑是為了避免市長韓國瑜在議會總質詢時出糗，以免罷韓案升溫，國民黨團才運作比以前同期的大會還晚的開議期，民進黨議會黨團書記長林智鴻認為是為了「冷處理」罷韓案。國民黨團總召曾俊傑則說，只是因為今年不必趕著去參加姐妹市美國波特蘭市的玫瑰節活動，也因選舉大家太累了，才比往年晚一點開議。

高雄市議會程序委員會通過的第3屆第3次定期大會議程草案，4月17日開議，4月20日和21日進行市長施政報告暨質詢，總質詢從5月25日開始到6月23日止。

林于凱說，近幾年春季議事日程開議時間，2015年是3月27日，2016年是4月8日，2017年3月24日，2018年3月14日，2019年是3月29日，多在3月中到4月初，但今年竟然擬排在4月17日，這麼晚開，實屬罕見。

林于凱說，罷韓行動持續，發起的團體預計農曆春節之後能展第2階段連署，如果連署和審查順利，預估罷韓投票5月中、下旬可能進行，議會把開議時間延到4月中，難免讓人聯想是為了在罷韓前盡量減少韓國瑜面對質詢的可能性。

林智鴻也表示，國民黨和韓國瑜團隊可能要「冷處理」罷韓行動，讓第二階段連署無法達成目標，如果把議會開議日程往後移到4月中旬，韓國瑜這段時間又保持低調，可能讓民眾參與罷韓連署的熱度冷下來，第二階段不過，就沒有罷免投票。

曾俊傑說，大家都想太多了，他的想法很簡單，往年之所以趕到3月間開議，都是為了府會要在6月初組團去參加姐妹市波特蘭的玫瑰節，今年議會的相關出國預算被刪除，不會組團去波特蘭，他才覺得大家不必趕著3月間開會，尤其去年到今年選舉，很多人累翻，所以才提出4月17日開會的想法，沒有什麼其他的考量，也沒有想到罷韓的問題。

林智鴻則說，那筆出國預算去年就沒有了，可是去年春季的定期大會也是3月底之前開，不是4月中旬，國民黨團的說法，他難以接受。

高雄市議會今年上半年的定期大會預計4月中開議，泛綠議員質疑是為冷處理罷韓案，國民...
高雄市議會今年上半年的定期大會預計4月中開議，泛綠議員質疑是為冷處理罷韓案，國民黨團否認。圖／本報資料照片
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