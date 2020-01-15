佛光山燈會25日登場 今年很科技

佛光山平安燈法會宣布開跑，今年走科技風，有無人機高空燈光秀及互動光雕，精彩可期。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

高雄佛光山2020春節平安燈法會本月25日起登場，今年燈節以星雲大師所題新春賀辭「行道天下，福滿人間」為主軸，民眾可點燈、叩鐘、賞燈、嘗美食，還可欣賞佛館首推的無人機高空燈光秀，無人機組成的佛菩薩法相將在虛空中浮現，以科技風呈現佛光山創建40年來不一樣的視覺饗宴。

迎接金鼠年，佛光山平安燈法會25日登場。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

佛光山常務副住持慧傳法師昨宣布平安燈法會起跑，今年有「行道天下增福慧」、「科技春遊賞燈趣」、「福滿人間善美揚」、「美味蔬食任君嚐」4大主題，年初一至初六晚間8點半推出「吉星高照」無人機高空燈光獻禮，400台無人機呈現佛菩薩法相，照亮大雄寶殿夜空。

星雲大師倡導「科技弘法」，佛光山燈會呼應理念，今年也走科技風，以無人機展演外，也透過AI智慧螢幕引領大家走一趟佛國之旅，以互動光雕呈現華藏世界。

佛陀紀念館長如常法師說，最受歡迎的「光照大千」祈福活動暨提燈大會，本月25日起至2月9日每晚7點有表演。佛館主燈為「大米、小米迎新春」，「大米」高10公尺，手捧光明燈，鬍鬚會動。今年佛館還布置熊貓、長頸鹿等「吉祥家族」動物，這些裝置藝術都能動，增添賞燈樂趣。

美味蔬食也是不可錯過的一環，佛光大道市集、32養生館新春集合台灣小吃及各地美食，走一趟定能大飽口福。喜愛藝文的民眾，可到藏經樓參加一筆字法座談會，親炙星雲大師一筆字的智慧。