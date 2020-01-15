高市議會開議延後 議員質疑助韓國瑜度罷免危機

高雄市長韓國瑜。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影 分享 facebook 高雄市議會今天確定第3次定期大會4月16日起開會70天。市議員林于凱等人質疑議程延後是助市長韓國瑜躲質詢避出糗，疑與罷免案有關；國民黨團總召曾俊傑則澄清是因無出訪交流。

市長韓國瑜敗選返回市府上班，未來他在議會定期大會面對民意監督還有一場硬仗，屆時定期大會的質詢將再成焦點。

高市議會程序委員會討論第3屆第3次定期大會日程，決議4月16日起召開為期70天的會議到6月24日閉幕，重要議程包括市長施政報告與質詢、各部門業務報告與質詢、市政總質詢及各項提案二、三讀會等。

不過，時代力量市議員林于凱發布新聞稿質疑時程延到4月16日開議是要助韓國瑜躲質詢避出糗，疑與罷免案有關。

林于凱指出，2015年開議時間是3月27日，2016年是4月8日，2017年是3月24日，2018年是3月14日，2019年是3月29日；今年排在4月17日，時程延後很罕見。

他質疑國民黨團是在助韓國瑜拖延面對議會監督的時間，以免韓國瑜答詢凸槌，而加深民眾罷韓的決心和速度。

民進黨市議員黃文益指出，到底罷韓何時進入二階或是何時投票至今未定，如果定期大會是為配合韓國瑜延後召開，他認為「人算不如天算」，恐有失準的時候，盼國民黨勿助韓國瑜閃躲議員監督。

曾俊傑指出，過去議會都會在定期大會後安排赴美國波特蘭姐妹市交流，今年議會無赴訪計畫，所以傾向議程延後，綠營議員勿妄加揣測。