高雄郵局走馬換將 「點子王」吳信陵接局長

高雄郵局局長邱鴻恩榮升臺北郵局局長，遺缺由嘉義郵局局長吳信陵升任，兩人今天完成交接。

交接典禮由中華郵政公司副總經理李甘祥監交，新任局長吳信陵74年進入嘉義郵局服務，期間通過高普考並獲得碩士學位，歷任澎湖、屏東、新營等責任中心局局長、台南郵局副局長及嘉義責任中心局局長等職。熱心公益、創意多，有「點子王」稱號。