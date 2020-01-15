基金會圍爐餐受邀貴賓你作主 長者美夢成真紅了眼眶

「希望能和幫助過我的人同桌共享圍爐餐！」伊甸基金會「愛．圍爐」服務計畫聽見獨居長輩的需求，社工今天帶著總鋪師為屏東縣枋寮鄉的獨居身障長輩張伯伯圓夢；平時接送服務的伊甸公務車，這回化身圍爐專車，不僅帶來年菜物資、一桌熱騰騰的團圓飯，還有他心中滿心要感謝的鄰居、房東、村幹事等8名共桌「貴賓」，他高興地紅了眼眶。

伊甸基金會每年在農曆年前舉辦「愛鄉．圍爐」，今年在全台各地舉辦25場，讓2700位服務對象與家人團圓吃飯，並把年菜送進353位行動不便的長者或身心障礙朋友家中；為讓平時獨自用餐的長輩也能感受熱鬧氣氛，屏東到宅圍爐這次特別詢問長輩是否有期待一起圍爐的人選，不僅讓長輩重拾自決權，也更彰顯圍爐的團圓意義。

72歲的張伯伯未婚，長期獨居在枋寮鄉東海村簡陋的貨櫃屋內，三餐自理，靠政府社會福利金維生；伊甸社工潘嘉弘說，張伯伯3年前因中風導致左手、左腳無力，因行動不便，多藉由鄰居照顧並協助居家環境整理，伊甸提介入提供服務後，聯結社區長照服務並不定期提供物資，張伯伯的家變乾淨了，也感受到有人關心的溫暖。

「我想找幫助過我的人，共享圍爐餐！」潘嘉弘說，社工日前和張伯伯一起擬邀約名單，張慎重其事地把平常幫助過他的鄰居、房東、村幹事等8人寫在紙上，讓人感受到張興奮期待的心情，在電話連絡過程中，一聽到對方答應要來，笑得好開心；今天8人共享團圓餐的美夢成真時，張伯伯激動又開心，一度紅了眼眶。