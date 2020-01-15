屏東春節不打烊 過年期間免費停車看這裡

屏東縣春節服務不打烊，今年有2679個路邊停車位及13個路外停車場從除夕到大年初三都免收費，另外縣警局交通隊評估，枋寮五叉路口及台9線草埔隧道附近都是過年塞車熱點，提醒駕駛下載屏東好交通APP，隨時掌握路況。根據縣府1999統計，每年過年打電話求助者以問路最多。

另外縣府也發現，往年在過年期間，家暴通報案件也明顯增加，平均每天約10多件左右，算是過年特殊現象。

屏東縣政府表示，過年期間，民眾最大的需求就是停車位，今年除了協調全縣31個校園自除夕前一天至大年初五開放免費停車外，全縣2679個停車位在除夕至年初三過年期間也免收費，另有13個路外停車場免費停車，分別是，屏東市忠孝路成功路、自由路（天公廟前）、社福館、青島街長春路、縣府後方路外場(太原路)、青創園區路外場(青島街)、文化中心路外場(自由路)、游泳池路外場(中華路)、中華路 (屏東公園老人中心旁)、第二路外停車場(信義路)、第三路外停車場(信義路)、國有財產署屏東辦事處、及中正、勝利路外等13處停車場。

此外，今年縣警局也比照燈會期間成立交控中心，不但有相關人員24小時即時上線通報路況，民眾亦可利用「屏東好交通APP」，及「屏東縣政府即時交通資訊網」，了解最新交通資訊，避開壅塞路段。

另外，春節假期民眾如有長照服務需求 (餐飲服務、居家服務、家庭托顧、機構喘息服務)可於1/20前提出申請，1966長照專線在春節期間(08：00-17：30)照常提供長照相關諮詢服務。另外，縣府於年假期間安排社工人力留守辦公室，受理家暴及兒少保護等各類保護案件、物資協助及相關社福諮詢，若民眾有相關需求請撥打113專線。1/23至1/29日提供身心障礙者返家團圓、就醫等交通需求復康巴士交通接送服務，以及24小時手語翻譯服務。

春節期間，有關各風景區開放時間及春節不打烊服務，民眾也可上縣府官網「春節服務不打烊專區」查詢，或撥打縣府便民服務專線1999。