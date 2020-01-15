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大學學測屏東3422人報考 明天下午看考場

2020-01-15 15:57聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

大學學測本周五（17日）登場，屏東考區分別在國立屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）、國立屏東女中設考場，今年屏東區總計有3422人應試，共84個試場，依大學入學考試中心規定，明天下午（周四）下午2時至4時開放看試場。

屏東地區主辦試務的屏東大學表示，相關試場分配資料已公告於屏東大學學校網站，請考生自行上網查詢。考試當天，考生務必要隨身攜帶國民身分證（或附有照片之全民健保卡或居留證或護照或駕駛執照）五者之一的正本應試，學生證或沒有照片的健保卡是不行的。

大學學測即將於本周五（17日）登場，16日下午開看考場。圖／本報資料照片
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