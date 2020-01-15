女子用山泉水嗽口 媽呀！一隻10公分水蛭卡喉嚨

一名60歲的沈姓女子疑因工作時以儲存的山泉水漱口，不久感覺喉嚨「卡卡」，似有異物，還有血痰情形，症狀長達3周，就醫檢查赫然發現在聲門的附近有黑色物體蠕動，仔細一看原來是隻肥胖胖的水蛭，緊急以內視鏡夾取，才解除她「喉頭大患」。

收治沈姓女子的義大醫院胸腔科醫師陳靜宜表示，在內視鏡下，寄生在沈女聲門的水蛭長約10公分，寬約1公分，肥肥胖胖，移除的畫面相當驚悚。

義大醫院頭頸部腫瘤外科主任王誌群說，沈姓女子是頭頸部癌症病人，曾經開刀並接受放射線治療，她住山區，平常有用溪水漱口的習慣，可能因疾病關係，神經敏感度較常人差，才無法馬上察覺。

沈女就醫後，由耳鼻喉科醫師先使用內視鏡檢視，發現水蛭在聲門附近的深處，故緊急照會胸腔內科醫師陳鍾岳以支氣管內視鏡將異物取出 。

陳鍾岳說，水蛭通常生長在郊外的溪谷、潮濕的草地，民眾到郊外或溪邊踏青時，若在石頭邊、樹枝上或葉子背面看到一大堆會動的黑色絲狀蟲，那可能就是水蛭。一般水蛭會藉由皮膚接觸附著在宿主身上後，口器刺入皮膚吸血後，釋放麻醉成分使得宿主不易察覺。