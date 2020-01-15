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女子用山泉水嗽口 媽呀！一隻10公分水蛭卡喉嚨

2020-01-15 13:11聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

一名60歲的沈姓女子疑因工作時以儲存的山泉水漱口，不久感覺喉嚨「卡卡」，似有異物，還有血痰情形，症狀長達3周，就醫檢查赫然發現在聲門的附近有黑色物體蠕動，仔細一看原來是隻肥胖胖的水蛭，緊急以內視鏡夾取，才解除她「喉頭大患」。

收治沈姓女子的義大醫院胸腔科醫師陳靜宜表示，在內視鏡下，寄生在沈女聲門的水蛭長約10公分，寬約1公分，肥肥胖胖，移除的畫面相當驚悚。

義大醫院頭頸部腫瘤外科主任王誌群說，沈姓女子是頭頸部癌症病人，曾經開刀並接受放射線治療，她住山區，平常有用溪水漱口的習慣，可能因疾病關係，神經敏感度較常人差，才無法馬上察覺。

沈女就醫後，由耳鼻喉科醫師先使用內視鏡檢視，發現水蛭在聲門附近的深處，故緊急照會胸腔內科醫師陳鍾岳以支氣管內視鏡將異物取出 。

陳鍾岳說，水蛭通常生長在郊外的溪谷、潮濕的草地，民眾到郊外或溪邊踏青時，若在石頭邊、樹枝上或葉子背面看到一大堆會動的黑色絲狀蟲，那可能就是水蛭。一般水蛭會藉由皮膚接觸附著在宿主身上後，口器刺入皮膚吸血後，釋放麻醉成分使得宿主不易察覺。 

王誌群提醒，近年來露營及郊外健行活動盛行，民眾常有機會在戲水時或使用溪水洗漱的過程中，讓水蛭進入口鼻內附生。通常水蛭會因為不同的寄生部位而有呼吸困難、口鼻流血、喉嚨異物感或失聰。水蛭寄生體內也可能會貧血，民眾要特別小心。

醫師在女子聲門附近發現一隻10公分左右的肥胖水蛭。記者王昭月／攝影
醫師在女子聲門附近發現一隻10公分左右的肥胖水蛭。記者王昭月／攝影
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義大醫院頭頸部腫瘤外科與胸腔內科醫師聯手夾取出女子喉嚨深處的水蛭。記者王昭月／攝...
義大醫院頭頸部腫瘤外科與胸腔內科醫師聯手夾取出女子喉嚨深處的水蛭。記者王昭月／攝影
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水蛭醫師義大

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