佛光山平安燈法會元月25日登場 會動的大米等您來

佛光山2020春節平安燈法會，將從元月25日起舉辦到2月22日，今年燈節以星雲大師題寫的新春賀辭「行道天下，福滿人間」為主軸，活動保留點燈、叩鐘、賞燈及美食等傳統，更走「科技風」，將推出佛教界首創的無人機高空燈光秀，AI大螢幕及互動光雕，融合傳統與科技於一體，呈現40年來不一樣的視覺饗宴。

佛光山副住持慧傳法師今早表示，星雲大師倡導「科技弘法」，佛光山的平安燈法會呼應大師理念，今年也走「科技風」，包括有佛教界首創的「吉星高照」無人機高空光獻禮，佛國之旅AI智慧大螢幕，華藏世界互動光雕等。

其中無人機高空燈光秀動用400台無人機，點亮大雄寶殿的夜空。屆時菩薩形象將在虛空中現身，呈現眾人眼前。受大家歡迎的「光照大千」提燈大會，從元月25日起到2月9日每晚7點，均有有主場及副場表演。

佛陀紀念館長如常法師也表示，今年佛陀主燈為「大米與小米」意象，其中「大米」高達10米，手捧光明燈，鬍鬚會動，特別的是內有新春祈願樹，可同時容納50人一起獻燈祈願，此外「大米」內部的百福摩尼寶珠，雕刻100個福字，呼應星雲大師福滿人間的祝福。而佛館內「動物動起來」會動的裝置藝術，更是結合科技進行動態呈現。