高市長小紅包改貼1元新硬幣 年節祝福依然滿滿
高雄市政府按照往例，在農曆春節前製作市長小紅包送給民眾作為新年的祝福，今年也不例外，製作了32萬份，雖然往年貼10元新硬幣的小紅包今年貼1元新幣，給民眾的祝福依然滿滿，代表「一元復始」，也代表著新的一年開始重新運轉，好運跟著來，未來一年「發！發！發！」。高市府經發局表示，民眾可在各局處舉辦活動時領取，也可在「2020高雄過好年」商圈系列活動領取市長小紅包。
經發局表示，今年小紅包設計以「LOVE高雄」為主題，還特別增加刮刮卡設計，讓民眾刮刮樂，增加趣味性。上星期三鳳中街及新堀江的迎新年活動中已先開跑發放，還没拿到的市民朋友可於1月17日至1月20日在各大商圈「2020高雄過好年」活動領取。
經發局長伏和中表示，「高雄過好年」是高雄農曆年傳統商圈活動，今年三鳳中街、新堀江、南華、鹽埕堀江、六合國際觀光夜市、甲仙、興中、後驛、鳳山三民路、中央公園、新鹽埕及大連商圈等12個商圈舉辦「2020高雄過好年」，到本月31日止，於各大商圈接力舉辦活動，買東西有折扣外，還搭配東南亞特色市集、AR互動手遊等趣味活動，在這幾個商圈也會安排發放小紅包，邀請全台民眾到高雄過好年，大手牽小手一起到高雄商圈逛逛，開運發大財。
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