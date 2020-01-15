高市長小紅包改貼1元新硬幣 年節祝福依然滿滿

高雄市政府按照往例，在農曆春節前製作市長小紅包送給民眾作為新年的祝福，今年也不例外，製作了32萬份，雖然往年貼10元新硬幣的小紅包今年貼1元新幣，給民眾的祝福依然滿滿，代表「一元復始」，也代表著新的一年開始重新運轉，好運跟著來，未來一年「發！發！發！」。高市府經發局表示，民眾可在各局處舉辦活動時領取，也可在「2020高雄過好年」商圈系列活動領取市長小紅包。

經發局表示，今年小紅包設計以「LOVE高雄」為主題，還特別增加刮刮卡設計，讓民眾刮刮樂，增加趣味性。上星期三鳳中街及新堀江的迎新年活動中已先開跑發放，還没拿到的市民朋友可於1月17日至1月20日在各大商圈「2020高雄過好年」活動領取。