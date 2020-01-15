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高雄工廠火警空品劣 趙天麟：拜託市府讓大家有安心感

2020-01-15 10:07聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市楠梓區東昌街工廠倉庫火警今清晨6點05分大火，8點13分才撲滅，大量濃煙及異味往市區飄散，讓今天原已因大氣擴散不佳的空氣品質火上加油，連南高雄前鎮區都聞到空氣中的刺鼻塑膠味。民進黨立委趙天麟在臉書貼文後隨即到市府前受訪，他批「市長都回來了，拜託市府精進一點，讓大家有安心感好不好？」

趙天麟說，「高雄民眾早上一定覺得很恐懼，覺得世界末日要來了，整個市區都籠罩在霧霾中，環保署空氣品質卻都是黃色，連橘色都還不是，大家上班的上班、上課的上課，可是已到了建築物都看不見的狀況，也有人反映是不是附近失火了，怎麼會有惡臭味，卻都看不到市府說明？」

趙天麟表示，他委由議員李雅慧了解後，得知原來是楠梓工廠大火造成的，空汙法有賦予地方政府權力，在空品可能危害人體時，環保局可透過有線電視和廣播告訴大家，教育局也要評估是不是半天不要上課，或升起紅害旗，叫大家不要從事戶外活動。

「不知道橫向聯繫市府有沒有做，可是市民無法理解啊，已上班上課的民眾無所適從，韓市長已回來上班了，拜託市府精進一點，讓大家有安心感好不好？」趙天麟說，民眾連最基本的呼吸權利都莫衷一是，完全沒方向感，真是讓人太無法忍受了。

市議員李雅慧也說，起床時看到很多民眾都在line群組談論空品狀況，從三民、前鎮、苓雅區都有，她在7點50幾分打電話給環保局長，局長還訝異說「不是北高雄才會聞到味道嗎？」，可見市府相關局處對於狀況掌握度不是很OK，反應度也不夠積極，「不是每個市民都可以像市長買隨身空氣濾淨器出門，媒體或各種管道都應該公布讓民眾知道」。

環保局說，已透過通報機制發布空汙警示，籲大家外出做好防護，各局處接獲通報後均啟動相關應變措施，預計午後海風吹入市區，空品可望稍有改善。

高雄市教育局回應說，已連繫火災周邊的國昌國中、右昌國中、加昌國小、右昌國小、莒光國小，油廠國小等各校，請師生留在室內活動，戶外升旗、掃除等均暫停，並提醒敏感族群戴口罩。至於已裝設空氣清淨機的莒光國小，也關閉門窗，開啟空氣清淨機淨化空氣。

教育局表示，由於北風目前已將火災汙染物帶往市區下風處，如左營、前金等市區學校，各校已啟動應變措施，讓師生做好完整防護。

高雄市環保局空氣上午9點空品監測顯示，汙染物已隨風向帶往南高雄，除美濃、楠梓、仁武、鳳山區空品呈現普通，其餘各區都呈現橘色到紅色警示等級，其中環保署和環保局在前鎮區的三個測站都呈紅害等級。

高雄楠梓區工廠今晨火災，濃煙往南高雄蔓延，有民眾清晨7點多在前鎮區一心路拍下大片...
高雄楠梓區工廠今晨火災，濃煙往南高雄蔓延，有民眾清晨7點多在前鎮區一心路拍下大片黑色煙霧籠罩市區的狀況。圖／讀者提供
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民進黨立委趙天麟、議員李雅慧在市府四維行政中心前受訪，要求市府在空品惡化時落實通...
民進黨立委趙天麟、議員李雅慧在市府四維行政中心前受訪，要求市府在空品惡化時落實通報應變機制。圖／趙天麟提供
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