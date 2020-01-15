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40多年畫千件陶瓷彩繪 匠師董加添見證金門官窯興衰

2020-01-15 03:07聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

任職於全國唯一官窯「金門縣陶瓷廠」的董加添，40多年來從小學徒蛻變成大師級匠師，見證陶瓷廠的大起大落，手下創作的陶瓷藝品作品上千件，明天將屆齡退休。

講話聲音宏亮、看起來非常年輕有活力的董加添，絲毫看不出他今年已65歲將要退休，他說，想想剛進陶瓷廠時，還是青澀少年，沒想到一待就超過40個年頭，董加添說，他因為從小就喜歡畫畫，後來就讀金門陶瓷班，22歲那年進入陶瓷廠，爾後娶妻、生子的過程都在陶瓷廠。

董加添回憶，原本剛進陶瓷廠時，班長要把他分配做調料等工作，但喜愛繪畫的他堅持，如果不是在彩繪部門，他寧願不做；董加添說，剛開始他是門外漢，所以從仿古臨摹學起，他也很認真的找範本來習畫，之後越畫越有心得，才開始彩繪陶瓷。這些年來作品無數，瓷器上的山水意境、花鳥走獸甚至是古典美女，只要他畫筆一提，信手捻來，都難不倒他。

超過40年的創作生涯中，董加添的作品少說有上千件，他還與同在陶瓷廠的師弟洪壽森等人多次一起參與美術學會的展覽，他專精繪畫、洪壽森則是寫的一手好字，兩人創作組合的陶藝品，往往可以賣出高價。他記得，已故的前總統蔣經國接見貴賓的辦公室中，就有他與同事一起合力完成的作品。此外，也有台灣知名企業家喜愛收藏他的作品，兩人還成為好友，上次對方還專程帶著台北市長柯文哲要來參觀他的作品，但因為他休假而錯過。

金門陶瓷廠在75年至84年間，是最輝煌的年代，全盛時期曾經有多達30多名的彩繪匠師，董加添說，戰地政務時期的金門三大特產「菜刀、金酒、瓷器」，當時最夯的禮品是陶瓷，軍民若要到台灣去，一定會被指定要帶件陶瓷，門市也不時出現大排長龍的景象。不過那時候軍人多，需要時常加班趕工，不過隨著物換星移，現如今同事大多退休了，有人則是轉換跑道，現今僅剩下3人而已。

近年來，陶瓷廠也從銷售陶藝精品，轉型為幫金門酒廠製作酒瓶為主，官窯也漸漸走味了；董加添感慨的說，這實在相當可惜，他認為，彩繪部門應該要予以保存，因為這才是真正官窯的精髓，與公司最大的資產。

任職於全國唯一官窯「金門縣陶瓷廠」的董加添，40多年來從小學徒蛻變成大師級匠師，...
任職於全國唯一官窯「金門縣陶瓷廠」的董加添，40多年來從小學徒蛻變成大師級匠師，見證陶瓷廠的大起大落。記者蔡家蓁／攝影
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董加添在金門縣陶瓷廠待了40多年，創作了上千件的作品，廠內的重點銷售商品有多件都...
董加添在金門縣陶瓷廠待了40多年，創作了上千件的作品，廠內的重點銷售商品有多件都是他的作品。記者蔡家蓁/攝影
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「金門縣陶瓷廠」最資深的匠師董加添，即將退休，不少同事都覺得相當可惜。記者蔡家蓁...
「金門縣陶瓷廠」最資深的匠師董加添，即將退休，不少同事都覺得相當可惜。記者蔡家蓁／攝影
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董加添擅長畫山水與人物等，圖為他畫的中國四大美人瓷瓶。記者蔡家蓁/攝影
董加添擅長畫山水與人物等，圖為他畫的中國四大美人瓷瓶。記者蔡家蓁/攝影
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金門陶藝

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