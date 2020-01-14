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終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年完工

2020-01-14 20:10聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

勞動部勞動力發展署北分署規畫新建「金門就業中心」辦公廳舍，今日舉行動土典禮，勞動部長許銘春跨海到金門親自主持，新建工程預定於110年中旬完工，未來將提供金門地區民眾更舒適便捷的就業服務與職業訓練，做一個最「接地氣」的就業中心，許銘春也預告此處將成為全台首座與就業中心結合的技術士技能檢定考場。

金門就業中心辦公廳舍新址位在伯玉路與林湖路口，動土典禮由許銘春偕同縣長楊鎮浯、議長洪允典等人共同主持，整個儀式依循古禮進行，眾人也焚香祈祝施工順利。

許銘春指出，金門地區自89年11月起設置就業服務台，開啟了就業服務新紀元，103年因應政府組織改造，升格為「金門就業中心」；勞動部在金門地區推動職業訓練與就業服務20年來，金門縣政府無償出借「大同之家」供「金門就業中心」使用，彼此也成為緊密的合作夥伴關係，由於業務的擴充與轉型需求，原有辦公處所已不敷使用，經審慎評估後，在金門交通樞紐位置榜林村著手規畫「金門就業中心辦公廳舍新建工程」。

「金門就業中心」新建辦公廳舍是座二層樓建築，總樓板面積285坪，動支興建預算2千996萬元，一樓將是就業中心服務民眾的主要空間，包含接待台、就業資訊區、求職服務區、求才服務區、諮詢服務區與諮詢會談室等；二樓規畫有多功能教室與電腦教室，除了提供自辦訓練課程的教學使用外，更是全國首座與就業中心結合的「技術士技能檢定」考場，可辦理4項電腦職類 (電腦軟體應用、電腦軟體設計、電腦輔助機械設計製圖、電腦硬體裝修)乙、丙級檢定，讓金門鄉親免去舟車勞頓，在地就能參加檢定並核發技術士證照；新建工程預定110年中旬完工。

楊鎮浯表示，新大樓的動工不僅代表中央對金門勞動事務、就業與職訓等相關服務的重視，也見證金門整體產業和就業力的變遷，以及金門發展軌跡。

勞動部勞動力發展署北分署規畫新建「金門就業中心」辦公廳舍，今舉行動土典禮，與會貴...
勞動部勞動力發展署北分署規畫新建「金門就業中心」辦公廳舍，今舉行動土典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
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勞動部勞動力發展署北分署規劃新建「金門就業中心」辦公廳舍，今日舉行動土典禮，勞動...
勞動部勞動力發展署北分署規劃新建「金門就業中心」辦公廳舍，今日舉行動土典禮，勞動部長許銘春（右三）偕同縣長楊鎮浯（左三）、議長洪允典（左二）等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影
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金門許銘春勞動部

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