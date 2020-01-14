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韓國瑜訪原生藝術育成中心 將成立平台展售特殊生創作

2020-01-14 19:05聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市長韓國瑜為瞭解身心障礙藝術教育推動情形，今天前往楠梓特殊學校，參訪全台第一所原生藝術育成中心，並與特教生一同玩起捏陶藝術創作，他表示，學生作品蘊含無限生命能量，會請青年局協助建置作品展售平台，讓特教生畢業後可擁有自主謀生能力。

畢業生王耀樟是楠梓特殊學校首位獲得日本文化部與台灣認定的原生藝術家，學校送上其畫作「我的同學們」給韓國瑜。韓國瑜表示，每位孩子的特殊性、每個故事的背景、他們的原創力，純真、豐富而美好，都如同稀有金屬般讓人驚嘆。

教育局說，楠梓特殊學校長期推動身心障礙藝術教育工作，在國內外獲良好成績，學校原生藝術館10多年來引導學生自由創作，原生藝術家們包括畢業生黃啟禎、曾博笙分獲第8屆富邦身心障礙才藝獎繪畫組及工藝組梅花獎第1名殊榮，去年暑假更受邀到日本京都相國寺、摩登上海時尚家居展及第23屆上海藝術博覽會展出。

楠梓特殊學校2017年起承辦高市特教生藝術創作聯展，去年有30所學校參加，參賽作品多達170多幅，評比後選出43幅作品在佛陀紀念館展出，獲得廣大迴響。市府更成立首座原生藝術育成中心，作為原生藝術家育成與創作基地，讓身心障礙學生透過該平台獲得展演機會，成為特教藝術發展的楷模。

高雄市長韓國瑜（右二）今到楠梓特殊學校參訪原生藝術育成中心，表示將請青年局建置作...
高雄市長韓國瑜（右二）今到楠梓特殊學校參訪原生藝術育成中心，表示將請青年局建置作品展售平台，讓特教生畢業後擁有自主謀生能力。圖／高市教育局提供
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高雄市長韓國瑜（右一）今到楠梓特殊學校參訪原生藝術育成中心，表示將請青年局建置作...
高雄市長韓國瑜（右一）今到楠梓特殊學校參訪原生藝術育成中心，表示將請青年局建置作品展售平台，讓特教生畢業後擁有自主謀生能力。圖／高市教育局提供
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高雄市長韓國瑜（左四）今到楠梓特殊學校參訪原生藝術育成中心，表示將請青年局建置作...
高雄市長韓國瑜（左四）今到楠梓特殊學校參訪原生藝術育成中心，表示將請青年局建置作品展售平台，讓特教生畢業後擁有自主謀生能力。圖／高市教育局提供
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韓國瑜藝術家上海

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