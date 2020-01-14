韓國瑜訪原生藝術育成中心 將成立平台展售特殊生創作

高雄市長韓國瑜為瞭解身心障礙藝術教育推動情形，今天前往楠梓特殊學校，參訪全台第一所原生藝術育成中心，並與特教生一同玩起捏陶藝術創作，他表示，學生作品蘊含無限生命能量，會請青年局協助建置作品展售平台，讓特教生畢業後可擁有自主謀生能力。

畢業生王耀樟是楠梓特殊學校首位獲得日本文化部與台灣認定的原生藝術家，學校送上其畫作「我的同學們」給韓國瑜。韓國瑜表示，每位孩子的特殊性、每個故事的背景、他們的原創力，純真、豐富而美好，都如同稀有金屬般讓人驚嘆。

教育局說，楠梓特殊學校長期推動身心障礙藝術教育工作，在國內外獲良好成績，學校原生藝術館10多年來引導學生自由創作，原生藝術家們包括畢業生黃啟禎、曾博笙分獲第8屆富邦身心障礙才藝獎繪畫組及工藝組梅花獎第1名殊榮，去年暑假更受邀到日本京都相國寺、摩登上海時尚家居展及第23屆上海藝術博覽會展出。