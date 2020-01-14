高市府春節福袋幣值縮水 10元變1元

春節即將到來，高市府今年準備的春節福袋數量加碼至32萬個，不過幣值從10元縮水為1元，不同的是增加了吉祥語刮刮樂遊戲，盼民眾都有好彩頭。

春節假期將屆，高市府照慣例會發放春節福袋，經濟發展局副局長高鎮遠表示，今年準備32萬個福袋，比去年的30.5萬個多了1.5萬個；幣值從原來的10元變為1元，雖然是1元，但吉祥語刮刮樂會增加樂趣。

至於，市長韓國瑜發放福袋的時間和地點，經發局還在安排中。

新聞局長丁樂群表示，韓國瑜在今天的市政會議指示春節前要加強環境整理，消費者權益的保障及商品抽查等，並要求首長於春節期間電話暢通掌握輿情反映等。