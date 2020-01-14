投1.9億活化屏東鹽埔漁港 縣府爭取客貨運專區建設

屏東小琉球近年觀光旅遊興盛，東港漁港東琉線客運碼頭已達飽合狀態，為分散運量至鄰近鹽埔港開船並達活絡目的，縣府去年7月開通鹽琉線航線後，上月再向中央提「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，爭取1.9億元在漁港客貨運專區建置遊憩轉運站、海洋廣場、停車場及觀海平台，預定2年內完成，鹽埔港將成為鹽琉航線的據點，並帶動大鹽埔地區發展。

屏東縣府交通旅遊處表示，鹽埔漁港屬一類漁港，自108年完成「鹽埔漁港擴建工程」後，港區外擴設施日漸完備，可供100噸級漁船進出，由於鹽埔漁港水深平穩、腹地大，適合發展交通航運，但受限只有漁撈漁船能進出，去年經邀集交通部、港務局、漁業署、鵬管處召開跨部會議，最後同意將鹽埔漁港畫設客貨碼頭專區，去年7月開通鹽琉線交通航線，紓解東琉線客船碼頭假日經常塞爆窘況。

交旅處說，縣府推動大東港地區漁港特定區發展，啟動鹽埔漁港客貨運專區建設計畫，除建置跳港遊憩轉運站，並在港區規畫海洋廣場、觀海平台等設施；跳港遊憩轉運站為3層樓建物，提供遊客候船、諮詢、觀景等服務，海洋廣場保留漁業使用的彈性空間外，平日作為在地居民休憩場所，假日時可提供遊客觀景和海釣，觀海平台的海洋生物雕塑區，作為藝術展現、觀賞及知識教育場所。