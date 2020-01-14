雞湯送暖18年 屏東獨居長者溫暖過新年

屏東縣政府與屏東基督教醫院辦理的「雞湯送暖天使傳愛」活動，今年邁入18年，屏東縣長潘孟安今天上午騎著腳踏車與屏基人員及郵差一起送雞湯給獨居老人。

送雞湯前，縣府與屏基舉辦記者會，安排「獨居老人，安居百寶」的開箱，邀請潘孟安一起開箱獨居長者常見的生活物樣，像是收音機、電視、老狗、奶粉、電鍋、時鐘、月曆、保溫瓶、酸痛貼布等。

潘孟安詢問坐在藤椅上的93歲李忠回，是否有使用緊急救援通報系統、火警警示器等，李忠回說，他佩帶通報系統已經9年，好幾次在家跌倒或身體不舒服，都靠通報系統救他一命；並說，每年都盼望好吃的雞湯，感謝每年都有人贊助。

潘孟安表示，雞湯送暖從18年前的百戶到現在擴大到全縣，感謝各界愛心投入資源，讓獨居老人暖身又暖心，社會處今年結合「心情溫度計」，透過送雞湯到府人員調查獨老的需求，未來作為長照施政的依據，目前居家服務員、社區關懷據點志工、村里長（幹事）及社工人員等，都加入安全網絡。

雞湯宅配車隊在潘孟安、屏基院長余廣亮等人率領下，從縣政府出發，探訪屏東市80歲的李林金葉，獨居的她日常生活需靠輔具，看到潘孟安等人送雞湯，非常高興，不斷道謝，也感謝縣府給她生活上協助。

余廣亮表示，由屏基發起的「雞湯送暖天使傳愛」活動邁入第18年，7年前與縣府合作，屏東郵局的郵差也加入送雞湯行列，即日起將為屏東縣2952戶獨居長者配送雞湯到府，讓老人在春節前能喝到熱呼呼的雞湯。

余廣亮說，雞湯經費由屏基對外募款，預計在5天內完成所有雞湯配送，由於數量龐大，將借助7-ELEVEN物流優勢，把雞湯先送到各鄉社區據點，再由各鄉鎮公所、社區發展協會、中華郵政股份有限公司屏東郵局動員志工，大家通力合作，將雞湯送到老人家手中，感受人間溫暖。

社會處表示，屏東縣截至去年底，65歲以上老人有14萬1120人，列冊獨居長輩有3048人。