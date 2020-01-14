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高雄後花園百花爭豔 杉林、美濃準備好了

2020-01-14 12:19聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

隨著農曆春節腳步接近，高雄美濃、杉林農地開始出現美麗花海景觀，不少遊客是「識途老馬」，趁著連假之前賞花人潮不多，提早到美濃湖、月光山隧道一帶賞花拍照。兩地區公所說，花田預計在18（六）、19（日）舉辦開園活動，民眾新春賞花，記得把杉林、美濃排入行程。

美濃田野風光悠閒寧靜，最早帶動景觀花田風潮。今年也不例外，美濃區公所去年11月起啟動「彩繪大地」計畫，共邀集農民在休耕農田種植29公頃波斯菊、百日草等花卉，主要營造在福安、美濃湖一帶，綠色大地變成色彩繽紛的拼接花布。

美濃區長鍾炳光表示，花田預計18日開園，新春一條街則由農曆除夕營業到年初五（1月25日至 29日），公所人員會在美濃湖畔規畫攤位，販售農特產品與在地小吃，以美麗花田迎接返美鄉親或外地遊客。

相隔著月光山的杉林花田也開始熱鬧繽紛，杉林花田景觀以向日葵為主、少數波斯菊，共有杉美路（葵花迷宮）、清水路7-11、杉林大橋、新庄司馬路等4大賞花園區，總面積20公頃。

杉林區長劉德旺指出，杉林花海19日開園，農曆除夕到初五在葵花迷宮園區有農特產品展售，向日葵花期長，若天候狀況許可，賞花活動可以延續至元宵節。

美濃湖一帶波斯菊盛開景觀。記者徐白櫻／攝影
美濃湖一帶波斯菊盛開景觀。記者徐白櫻／攝影
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高雄杉林花田以向日葵為主，盛開景觀已經吸引遊客下田打卡拍照。記者徐白櫻／攝影
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高雄杉林花田的向日葵開始綻放，花期預計延續至元宵節。記者徐白櫻／攝影
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美濃湖附近的百日草盛開，吸引遊客拍照分享。記者徐白櫻／攝影
美濃湖附近的百日草盛開，吸引遊客拍照分享。記者徐白櫻／攝影
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杉林賞花景點一覽表。記者徐白櫻／翻攝
杉林賞花景點一覽表。記者徐白櫻／翻攝
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美濃花田賞花

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