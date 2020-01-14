高雄後花園百花爭豔 杉林、美濃準備好了

隨著農曆春節腳步接近，高雄美濃、杉林農地開始出現美麗花海景觀，不少遊客是「識途老馬」，趁著連假之前賞花人潮不多，提早到美濃湖、月光山隧道一帶賞花拍照。兩地區公所說，花田預計在18（六）、19（日）舉辦開園活動，民眾新春賞花，記得把杉林、美濃排入行程。

美濃田野風光悠閒寧靜，最早帶動景觀花田風潮。今年也不例外，美濃區公所去年11月起啟動「彩繪大地」計畫，共邀集農民在休耕農田種植29公頃波斯菊、百日草等花卉，主要營造在福安、美濃湖一帶，綠色大地變成色彩繽紛的拼接花布。

美濃區長鍾炳光表示，花田預計18日開園，新春一條街則由農曆除夕營業到年初五（1月25日至 29日），公所人員會在美濃湖畔規畫攤位，販售農特產品與在地小吃，以美麗花田迎接返美鄉親或外地遊客。

相隔著月光山的杉林花田也開始熱鬧繽紛，杉林花田景觀以向日葵為主、少數波斯菊，共有杉美路（葵花迷宮）、清水路7-11、杉林大橋、新庄司馬路等4大賞花園區，總面積20公頃。