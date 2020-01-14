親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨掀改革聲浪！跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧辭中常委

蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

連辦18年！屏東2952份雞湯送暖 潘孟安開箱安居百寶

2020-01-14 11:19聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣獨居老人雞湯送暖活動，今年邁入第18年，在社會各界愛心湧入下，今年共發送2952份雞湯，給33鄉鎮的獨居長者，透過郵局及物流業協助，預計5天內完成配送。94歲李忠回表示，他連續18年都有收到雞湯，現在身體仍舊硬朗，每年都期待年節前雞湯送到府，讓他吃得健康又開心，

屏東縣長潘孟安今早也進行「獨居老人，安居百寶」的開箱，除了還原獨老的日常生活縮影，並展示獨居長者家中配有的緊急救援系統，及火災住警器；雞湯宅配車隊，也在潘孟安的帶領下正式出發。

潘孟安表示，雞湯送暖從18年前的百戶現在擴及到全現全縣，感謝社會各界愛心資源的投入，讓年節前獨居長者能有頓溫暖又營養的雞湯，不只暖身也暖心。社會局今年更結合「心情溫度計」，除雞湯送到府，透過服務人員訪視和調查，可以藉此這個統計獨居長者需求，再進一步做大數據分析，找到獨居長輩的服務需求，作為物來長照的施政依據。

屏縣府社會處統計，截至108年12月65歲以上長者共14萬1120人，列冊獨居長輩共3048人（2952戶），為提升獨居長者在家安全，結合各局處推動緊急救援系統、防走失愛心手鍊、安裝火災警報器，以及行動藥師到家等，並透過居家服務員、關懷據點志工、村里長（幹事）、社工人員等建構安全網路，加強服務獨居長者的溫度。

屏東縣長潘孟安「獨居老人，安居百寶」的開箱，還原獨老的日常生活縮影。記者江國豪／...
屏東縣長潘孟安「獨居老人，安居百寶」的開箱，還原獨老的日常生活縮影。記者江國豪／攝影
分享
屏東雞湯送暖邁入第18年。記者江國豪／攝影
屏東雞湯送暖邁入第18年。記者江國豪／攝影
分享
雞湯宅配車隊，在屏東縣長潘孟安的帶領下正式出發。記者江國豪／攝影
雞湯宅配車隊，在屏東縣長潘孟安的帶領下正式出發。記者江國豪／攝影
分享

獨居老人屏東縣潘孟安

延伸閱讀

屏東熱博 OPEN將彩稻迎客

潘孟安談伍麗華 未來國會最亮眼的1顆星

屏東熱博會18日開幕 人氣明星OPEN家族當...

屏東熱博會18日登場 今年彩稻是OPEN家族

相關新聞

高雄首辦計程車運將免費健檢 還剩不到200名額

2020-01-13 13:32

韓國瑜回歸高雄市政 議會民進黨團：不好好做就雙殺

2020-01-13 11:01

高雄燈會6大主燈區13組表演團體 大年初五愛河場域登場

2020-01-14 12:40

高雄後花園百花爭豔 杉林、美濃準備好了

2020-01-14 12:19

2020高雄蚵子寮漁村小旅行 鎖定國際郵輪客

2020-01-14 10:46

善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

2020-01-14 07:42

影／高雄壽山動物園新年新嬌客 長鼻浣熊、絨鼠報到

2020-01-14 07:40

春節出遊 高雄山區賞花泡湯可行走替代道路

2020-01-14 07:40

補助難解少子化 「盼提高就業機會」

2020-01-13 23:39

屏人口跌跌不休 下屆議員恐減12席

2020-01-13 23:38

屏東熱博 OPEN將彩稻迎客

2020-01-13 23:09

路上公民課 青年花東縱谷走7天

2020-01-13 23:08

出身農藥行 他推薦友善紅豆田

2020-01-13 23:02

好心橘…職涯3度轉彎 「別因年紀怕改變」

2020-01-13 23:01

好學橘…建築包商 轉做快樂農夫

2020-01-13 22:41

高雄百合同濟會照顧弱勢 10年愛心年菜不中斷

2020-01-13 20:24

陳柏惟與尹立賣「光復高雄」福袋 千人大排長龍挺罷韓

2020-01-13 17:28

大排長龍！慶祝什麼嘸人知 屏東神秘楊先生送250份雞排

2020-01-13 17:27

家中賣農藥卻推廣減量 他輔導百位紅豆農申請產銷履歷

2020-01-13 15:58

伍麗華當選後原民處長現職缺 潘孟安：得傷腦筋了

2020-01-13 15:33

台南晚上請吃1100份雞排 原因跟大家想的不一樣

2020-01-13 14:38

高雄春節垃圾處理 除夕加班清運、初一至三停收

2020-01-13 13:52

韓國瑜回市府支持者送暖獻花 高喊「4年後再來」

2020-01-13 11:01

四國五行象棋賽 重團隊四國聯軍行掛帥禮後開賽

2020-01-13 09:01

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

台南晚上請吃1100份雞排 原因跟大家想的不一樣

2020-01-13 14:38

大選慘敗中國國民黨要改名？ 蔡育輝：有何不可

2020-01-13 16:58

新北環狀線再挑戰通車 市府：有信心農曆前通車

2020-01-13 16:59

大排長龍！慶祝什麼嘸人知 屏東神秘楊先生送250份雞排

2020-01-13 17:27

苗縣2票所未逐張唱名開政黨票 選委會：絕不可能作票

2020-01-13 16:18

武陵賞櫻從宜蘭三星出發2日遊 贈品好康優惠多

2020-01-14 06:53

屏人口跌跌不休 下屆議員恐減12席

2020-01-13 23:38

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

2020-01-13 23:19

民進黨大勝 林佳龍讚洪慈庸蕭美琴「青年參政榜樣」

2020-01-13 19:54

伍麗華當選後原民處長現職缺 潘孟安：得傷腦筋了

2020-01-13 15:33

漁民捕獲的「怪生物」真相出爐 學者鑑定是快蛸

2020-01-13 16:25

「超級設計師」媽祖本尊操刀 善化慶安宮免費福袋亮相

2020-01-13 13:10

北市自行車、機車別亂停 這裡15日起要開罰

2020-01-13 14:57

問鼎2022台北市長？ 林右昌：未來的事等來了再決定

2020-01-13 16:58

環狀線農曆年前通車？ 新北：有信心

2020-01-14 00:33

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

家中賣農藥卻推廣減量 他輔導百位紅豆農申請產銷履歷

2020-01-13 15:58

竹縣蔡英文得票率再升高但立委卻敗 黨部建議提名儘早

2020-01-13 16:56

籲蘇花改提高速限 公路總局：大貨車通行後再評估

2020-01-13 16:55

陳柏惟與尹立賣「光復高雄」福袋 千人大排長龍挺罷韓

2020-01-13 17:28

黃偉哲雙手一攤連喊5次「哇嘸栽」 原來是為了這件事

2020-01-13 14:12

坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

2020-01-14 07:46

春節出遊 高雄山區賞花泡湯可行走替代道路

2020-01-14 07:40

影／春節禮物 台中「雙十公車」年初一上路

2020-01-14 10:41

善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

2020-01-14 07:42

絕招！最美麗車站「天在看」！？籲請遊客勿亂丟垃圾

2020-01-14 10:22

竹市動保教育園區周六啟用 毛孩趣味競賽開放報名

2020-01-13 14:20

新北春聯「家金鼠喜」 侯友宜：祝好日子數不完

2020-01-13 13:21

新北「家金鼠喜」春聯曝光 春節測運勢還能抽iPhone

2020-01-13 13:31

台南議會民進黨團總召交接 議員少一席未來運作更困難

2020-01-13 16:56

屏東熱博會18日開幕 人氣明星OPEN家族當代言人

2020-01-13 16:11

台南廢胎廠大火臭煙蔽天開罰？環保局：先確認失火原因

2020-01-13 16:36

影／桃園力推重大建設 鄭文燦：排時間向立委簡報

2020-01-13 15:07

嘉義年菜送暖弱勢 九華山地藏庵捐冬令救濟金

2020-01-13 15:28

南橫梅山至天池段通車 遊客朝聖嘆美如畫

2020-01-13 23:11

八卦山咖啡揚名 老農轉型種咖啡 兒子跨海成講師

2020-01-13 16:56

安內攘外…邱莉莉「含淚接總召」

2020-01-13 23:21

悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37

連辦18年！屏東2952份雞湯送暖 潘孟安開箱安居百寶

2020-01-14 11:19

賞櫻 新北多處開 武陵2月8日開跑

2020-01-14 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top