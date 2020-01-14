連辦18年！屏東2952份雞湯送暖 潘孟安開箱安居百寶

屏東縣獨居老人雞湯送暖活動，今年邁入第18年，在社會各界愛心湧入下，今年共發送2952份雞湯，給33鄉鎮的獨居長者，透過郵局及物流業協助，預計5天內完成配送。94歲李忠回表示，他連續18年都有收到雞湯，現在身體仍舊硬朗，每年都期待年節前雞湯送到府，讓他吃得健康又開心，

屏東縣長潘孟安今早也進行「獨居老人，安居百寶」的開箱，除了還原獨老的日常生活縮影，並展示獨居長者家中配有的緊急救援系統，及火災住警器；雞湯宅配車隊，也在潘孟安的帶領下正式出發。

潘孟安表示，雞湯送暖從18年前的百戶現在擴及到全現全縣，感謝社會各界愛心資源的投入，讓年節前獨居長者能有頓溫暖又營養的雞湯，不只暖身也暖心。社會局今年更結合「心情溫度計」，除雞湯送到府，透過服務人員訪視和調查，可以藉此這個統計獨居長者需求，再進一步做大數據分析，找到獨居長輩的服務需求，作為物來長照的施政依據。