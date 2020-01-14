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2020高雄蚵子寮漁村小旅行 鎖定國際郵輪客

2020-01-14 10:46聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

國際郵輪客來高雄可到哪兒玩？高雄市海洋局今年主推蚵子寮漁村小旅行，可吃現撈海產，漫步沙灘觀賞夕陽，還能到製冰廠來個奇特的臥冰體驗。

迎接郵輪客，高雄市海洋局2016年起在9號碼頭設置郵輪旅客服務櫃台，堤供郵輪旅客城市觀光資訊。其中高雄蓮池潭與佛光山都是旅客諮詢熱點，今年海洋局則主推高雄海線的「蚵子寮漁村小旅行」，希望讓旅客了體驗高雄漁村魅力、感受討海人的熱情。

位在高雄梓官區的蚵子寮漁港，以現撈水產聞名，現地具有國際認證的HACCP魚市場，不只魚貨拍賣交易的場景吸睛，魚市旁的製冰廠更提供有趣的臥冰體驗。到蚵子寮漁港，可順遊主奉媽祖的朝天宮，漫步沙灘觀夕陽，也別錯過「尚青」的海鮮料理。

高市海洋局表示，蚵子寮漁村小旅行很適合郵輪旅客6至8小時的岸上旅遊規畫，已製成影片向郵輪旅客強力行銷，邀大家來感受高雄特有的漁村魅力及豐富人情味。

海洋局長趙紹廉表示，去年到訪高雄港的郵輪有58艘次，進出旅客達9萬人，帶入約2.14億元的觀光效益，較前年成長約6成，商機可觀。現在自由行的郵輪各日益增加，對港口城市的歷史古蹟、文化、宗教與人文相當感興趣，高雄的農漁特產品物美價廉品質優，美食小吃也獲郵輪旅客好評。

蚵子寮漁港的現撈水產品，遠近馳名。記者王昭月／攝影
蚵子寮漁港的現撈水產品，遠近馳名。記者王昭月／攝影
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郵輪客到高雄蚵子寮漁港小旅行，可了解烏魚子等魚貨製程。記者王昭月／翻攝
郵輪客到高雄蚵子寮漁港小旅行，可了解烏魚子等魚貨製程。記者王昭月／翻攝
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高雄市海洋局在九號碼頭設有郵輪旅客服務櫃台，提供旅遊資訊，記者王昭月／攝影
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郵輪高雄市

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