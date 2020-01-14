善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

一位動科系畢業的雞隻專業飼養員，一位在家禽產業服務的獸醫師林淑萍，加上一名手作木工達人，三人組成團隊共同經營畜牧場，人道方式飼養蛋雞，他們沒有充分的資金，只有對故鄉這塊土地的情感及對畜牧的專業、經驗，展開雞蛋友善生產之路。

青年農友林志鴻與同是7年級生的弟弟林志豪和牧場獸醫師，在一年半前回到故鄉以人道方式飼養蛋雞。林志鴻憑藉著在動物科學系所學與之前在畜牧業豐富的工作經驗、專業獸醫師的輔助，弟弟則以土法煉鋼方式，手工一片片釘起的巢箱與棲架，畜牧場以溫柔的方式對待土地，讓雞隻每天自由進出禽舍，還提供「沙浴」、「啄石頭」，讓雞盡情展翅與跳耀。

林志鴻說，飼養過程還發生許多有趣的事，例如，雞隻對於巢箱底板材質有自己的喜好，雞愛在粗糠下蛋，但雞瓜又愛抓粗糠，導致容易破損，弟弟一次次手工改良場內設備，改為可舒服下蛋的塑膠軟墊，並在巢箱蓋一塊布，因為雞喜歡在隱密處下蛋，果然就提供下蛋率。

三人經常將牧場趣事、飼養現況、畜產知識及產品訊息分享於FB粉絲頁，飼養狀況一切透明化。