影／高雄壽山動物園新年新嬌客 長鼻浣熊、絨鼠報到

高雄壽山動物園新的一年又有新成員加入，今天園方與新竹市立動物園、花蓮新光兆豐休閒農場簽署動物交流計畫，送出沼林袋鼠、羊駝，交換引進長鼻浣熊及絨鼠。下午由最受小朋 友喜愛的「壽Q家族」與動物扮相的小朋友們，一同唱跳動物園園歌，迎接可愛的新夥伴加入壽山動物園大家族。

高雄市觀光局長邱俊龍說，壽山動物園最重要的功能之一就是生態保育教育，壽山長期與各界動物園、農場進行動物交流計畫，歷年來包括伊蘭羚、北非髯羊、侏儒河馬、長鬃山羊等物種，一起為物種基因多樣性努力。去年為了增加智利紅鶴的繁殖機會，將園區元老級的智利紅鶴們送到台北市立動物園，引進同樣適合做為迎賓大使的狐獴，吸引眾多民眾前來一睹壽山動物園可愛萌主。

今年首度與新竹動物園和花蓮新光兆豐農場進行動物交流計畫，三方都重視這次生態保育機會，今天下午共同簽合作協議，由高雄市觀光局局長邱俊龍與新光兆豐公司周營運長及新竹市政府產業發展處代表簽署，壽山動物園人氣吉祥物「壽Q家族」與帶著浣熊頭飾及袋鼠頭飾的可愛小朋友唱唱跳跳，保育員還示範飼食沼林袋鼠與羊駝。