校長掃QR code體驗校園探勘任務 推動素養導向跨域學習

「原來素養也可以這樣玩出來！」全校協校長專業發展深耕培力工作坊今天在高雄市五福國中舉行，校長們參與戶外教育體驗「校園探勘任務」，將108課綱所提倡的素養導向、跨域學習等概念包裝，利用電子化文本-QR code取代傳統紙本出題，讓參與者能夠發揮自主學習的能力，培養團隊合作的能力。只見校長們組隊拿著手機在校園跑來跑去，狂掃QR code解題，覺得這樣的學習超好玩。

工作坊邀請高雄市教育局長吳榕峯以「高雄市教育政策下校長領導的新思維」，向校長們提出自身的建議。他以自己曾在政大附中、國立科學實中與華盛頓中學擔任校長為例，提到市長韓國瑜對待部屬與領導的方式，強調「關心與尊重」，在教育體系中能激起師生認同，更能讓大家能用心發揮。高雄市推動雙語教育，從大小校、從城鄉，依學校不同的特色與需求，教育局完全交由學校建構，讓學校有更多彈性推動空間。

為了貼近新課綱的素養課程，高雄市中小學校長協會理事長陳宗慶與總關主王崇憲，精心策畫一連串的體驗課程，讓參與的中小學校長「開心玩素養」。五福國中設計的戶外教育課程，使用到許多核心素養的概念，例如新形式的閱讀文本--QR code電子化文本，讓「閱讀」不再只侷限於紙本，電子文本」也可以當成符號運用與溝通表達的工具。

校長們要先運用「科技使用能力」來掃QR code，並透過手機回傳答案給關主判斷答案是否正確，這就是「科技資訊與媒體素養」的展現。校長們分組出發，聚精會神共同解出一道道的電子文本題目，並運用體驗課程所提供的直尺、量角器、童軍繩、免死金牌、校園地圖，來完九宮格內的指定任務，運用「團隊合作」、「系統思考與解決問題」，這些都是核心素養的具體呈現。

「五感體驗」課程安排校長們用力體會視覺、聽覺、觸覺、嗅覺與味覺，五福國中準備了「獨具慧眼、大家來茶、神秘箱、聞聲辨影」等活動，讓校長們五力全開。「五福傳說．對決腦力」則讓校長們在校園內玩起大型的「密室逃脫」。