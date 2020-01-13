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國民黨選戰大敗 高雄中壯派議員：改革喊了20年

2020-01-13 19:51聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

國民黨在2020總統、立委選舉大敗，選後黨內改革之聲再起，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，這次年輕選票大量投綠，黨須全面再造，喚起年輕人的支持更是關鍵，包括兩岸論述、人才培育等都要全面檢討，莊也說，要重視黨的青年部門，拉近與年輕人的距離。

莊啟旺表示，目前國民黨青年團只有一席中常委代表，未來會考慮提升位階，安排一席中央黨部副主席，讓年輕人有機會主導黨內事務。此外，許多年輕人沒聽過九二共識，甚至將九二共識等同於一國兩制，黨內未來也會在兩岸政策上進行調整。

高雄藍營新生代議員黃香菽坦言「國民黨喊改革已喊了20年，但主事者還是原來那批人，國民黨真的很可憐，也令人難過！」黃說，她雖是南部「政二代」，但早在上一輩政一代時就得不到黨中央關愛，只能單打獨鬥。希望黨能整個打掉重練，給基層真正打拚、努力的年輕人機會。

黃香菽也認為，國民黨已經歷兩次總統選舉敗選的教訓，一年多前還在為九合一選舉大勝開心，現在卻這麼不受民眾喜愛，國民黨真的須重新思考、調整兩岸路線問題，別再讓「中國」兩字成為年輕國民黨員的包袱，也讓黨內年輕人對未來感到有發展的希望。

剛在2020立委選舉飲恨的國民黨市議員李雅靜無奈表示，自己是屬於較老派的人，這次選舉令她感受很深的，就是年輕人被網軍帶風向，在兩岸議題上，和平與經濟是最基本的，國民黨應該培養一批「正確」的網軍，將正確的訊息傳出去，不讓網路上似是而非的言論損及國民黨的老字號招牌。

李雅靜也認為，國民黨的年輕基本盤萎縮是事實，國民黨應該支持願意出來做事情的年輕人，相較於資深而不作為者，應該放手讓年輕人來。

國民黨在2020總統、立委選舉大敗，黨內改革之聲再起，不只加強人才培育，也要調整...
國民黨在2020總統、立委選舉大敗，黨內改革之聲再起，不只加強人才培育，也要調整兩岸路線，重新擦亮老招牌，圖／本報資料照片
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2020選舉國民黨韓國瑜

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