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選後失落沮喪 精神科醫師：發現身心狀況不對要就醫

2020-01-13 19:50聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

2020總統、立委選舉前天落幕，選民呈現幾家歡樂幾家愁，不少在韓國瑜競選總部聚集的韓粉有人傷心落淚、有人垂頭跪地伏在椅上難以接受，醫師表示，選民長期關注選舉動態，多少會出現焦慮、失眠等症狀，面對選舉結果不如預期，沮喪、失落一定會有，但如果3、5天後還是難以恢復，最好能求助精神科診斷。

前高雄榮總精神部部長、尋路身心診所院長陸悌表示，過去就遇過有選民支持的候選人敗選，原本沒有精神科相關病史，竟出現突發的躁鬱症，不但長時間睡覺，醒過來又不停講話，內容都跟選舉相關，家人趕緊帶他就醫，用藥後才逐漸穩定情緒，慢慢接受「不管誰當選、日子都還是要過下去」。

阮綜合身心科主治醫師林奕萱說，今年韓粉遭遇的沮喪和失落，就跟前年高雄市長選舉的綠營支持者一樣，有好幾位患者當時治療了一段時間，最近一兩周紛紛回籠找她「取暖」。她建議，情緒波動太大者，最好能遠離電視和手機社群一段時間，並從事其他活動轉移注意力，避免再被激起負面情緒。

陸悌則表示，從門診病患談論內容，高雄今年選舉狀況較特殊的，就是總統大選結束後，地方上還有罷免活動，不少患者難過「輸了還要被罷免」，情緒整個潰堤；不過從正面來看，藍營支持者有了下一個努力目標，就是「不要被罷免」，或多或少可轉移敗選後的低落情緒。

陸悌也提醒，比起原本就因焦慮、憂慮情緒接受治療者，一般人較不容易覺察自己的情緒，如果覺得大腦想事情轉個不停、也難以集中精神做事，半夜東想西想睡不著，甚至有胸悶、喘不過氣、胃腸不適或發冷、發熱等自律神經失調症狀，應趕快就醫治療，避免演變成更嚴重的身心症狀。

精神科醫師提醒，選後激情應歸於平淡，面對選舉結果不如預期，沮喪、失落一定會有，但...
精神科醫師提醒，選後激情應歸於平淡，面對選舉結果不如預期，沮喪、失落一定會有，但如3、5天後還是難以恢復，最好能求助精神科診斷。圖／本報資料照，記者林澔一攝影
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罷免患者

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