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陳柏惟與尹立賣「光復高雄」福袋 千人大排長龍挺罷韓

2020-01-13 17:28聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

台灣基進黨立委當選人「3Q哥」陳柏惟（右二）與社群Wecare高雄發起人尹立（右...
台灣基進黨立委當選人「3Q哥」陳柏惟（右二）與社群Wecare高雄發起人尹立（右一），在三民公園賣限量《光復高雄》新春福袋。記者徐如宜／攝影
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台灣基進黨立委當選人「3Q哥」陳柏惟與社群Wecare高雄發起人尹立，今天下午在三民公園共同賣限量《光復高雄》新春福袋，千人大排長龍。陳柏惟聲援罷韓行動，罷韓能否成功，要看每個人是否願意站出來。尹立表示，罷韓若失敗原因只有兩個，第一個是韓自己辭職，第二個是五、六月看市民的選擇。

陳柏惟說，蔡英文總統得到的800多萬票，不是無中生有，是人民共同的意志。選舉輸贏非單一因素，為了美好的未來，要堅持，「堅持」是勝選關鍵。媒體請問陳為什麼在選舉時「鎖定」韓國瑜？他表示，一直都沒有鎖定韓國瑜，而是鎖定「謊言」，剛好有人滿口謊言，才被鎖定。

對於高雄的罷韓行動，陳柏惟是否有策略？他表示，以這次立委選舉為例，投給他的這11萬票，不是他自己找的，而是關心政治的人，把身邊周遭或中間選民拉出來。他認為罷韓是否能成功，「要看每個人是否願意站出來。」

對於網傳鼓動遷戶籍到高雄參加罷韓一事，尹立澄清，Wecare高雄從來沒有公開宣傳要遷戶籍，雖然憲法保障民眾有遷徙自由，但因投票鼓動遷戶籍可能違法。大概是私底下網友在傳，這件事要尊重高雄人的決定，最後還是要回歸選舉機制。「罷韓失敗原因只有兩個，第一個是韓自己辭職，第二個是五、六月看市民的選擇。」

尹立表示，其實第一階段三個公民團體已募集到30萬份，重新連署過程還要努力。1月11日是高雄民意的展現，七成投票的選舉人對韓投下不信任票。「韓國瑜把高雄當旅館嗎？要來就來、要走就走。」高雄民眾「被塑膠」嗎？罷韓最大的後盾就是民意。

尹立說，仔細看韓國瑜今天的道歉內容，是為沒有陪伴高雄人而道歉，從來沒有為背棄高雄市民、未兌現的承諾、抹黑前朝弊案而道歉，韓至少欠高雄一百個道歉。

台灣基進黨立委當選人「3Q哥」陳柏惟（右二）與社群Wecare高雄發起人尹立（右...
台灣基進黨立委當選人「3Q哥」陳柏惟（右二）與社群Wecare高雄發起人尹立（右一），在三民公園賣限量《光復高雄》新春福袋，民眾大排長龍。記者徐如宜／攝影
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台灣基進與社群Wecare高雄在三民公園賣限量《光復高雄》新春福袋，吸引上千民眾...
台灣基進與社群Wecare高雄在三民公園賣限量《光復高雄》新春福袋，吸引上千民眾。記者徐如宜／攝影
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