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家中賣農藥卻推廣減量 他輔導百位紅豆農申請產銷履歷

2020-01-13 15:58聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

從醫院醫檢師轉行的屏東萬丹鄉青農李建輝，其父親開農藥行30幾年，他8年前返鄉雖在農藥行幫忙，但自己也開始下田耕作，以種產銷履歷的水稻及紅豆為主，但卻鼓勵農民正確及少量用藥，並擔任「老鷹紅豆」團隊的執行長，不僅自己種的5分地紅豆有產銷履歷，也輔導100多名農民共約100多公頃都申請到產銷履歷。

44歲的李建輝原在北部醫院工作，8年前返鄉帶著妻小幫忙父親賣農藥，雖然從小就聞農藥味長大，但他對農藥一直沒有好感。李建輝說，4年前加入「老鷹紅豆」的團隊種紅豆，由於父親認為大家少用藥，農藥行的生意就做不下去了，剛開始對父親並不能諒解。

李建輝表示，老鷹紅豆的故事打動了他，於是自願協助農友用藥安全，現在他種的紅豆都有產銷履歷，父親對他的做法也改觀很多，甚至驕傲跟朋友說，他們家的紅豆是安全有保障的。

李建輝指出，要輔導農民正確使用農藥，可是花了不少功夫，他以老鷹紅豆為出發點，鼓勵農民契作保證價格收購，而管理過程中一定要和他配合，李建輝因對農藥的瞭解，所以經常能對症下藥，而且都是符合規定的藥，不僅噴藥次數減少，有效用藥對噴藥的人也減少用藥的負擔，成本降低很多。

李說要影響100多位農民，可是花了不少功夫及精神，也因為這樣的管理方式，產量並沒有因此減少，今年收成量反而高於往年，每分地產量都超過350斤以上。

姚志旺指出，最近是高屏地區紅豆的產期，農民食安意識已提高，管理過程中正確使用藥劑，落葉劑也使用政府推薦的氯酸鈉或壬酸，當然很多人不使用落葉劑自然落葉，就像李建輝輔導的100多個農民，100多公頃的紅豆，而李建輝顛覆傳統家族事業的作法，從反對到接受到現在引以為傲，產銷履歷紅豆正是從事農業的朋友努力向前衝的正面作為。

屏東萬丹鄉青農李建輝，家中賣農藥卻推廣減量及正確用藥，並輔導100多名農民共約1...
屏東萬丹鄉青農李建輝，家中賣農藥卻推廣減量及正確用藥，並輔導100多名農民共約100多公頃都申請到產銷履歷。 記者江國豪／攝影
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農民履歷屏東

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