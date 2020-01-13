屏東熱博會18日登場 今年彩稻是OPEN家族

屏東縣政府每年在春節期間舉辦的熱帶農業博覽會，將於18日開幕，一直到2月9日，今年有26大亮點主題，縣府公布今年彩稻圖案，是統一超商的「OPEN！家族」。

屏東縣長潘孟安今天在熱博園區舉辦記者會，宣告熱博將在18日登場，並公布今年彩稻田圖案，由統一超商免費授權的「OPEN！家族」。

潘孟安表示，熱博18日開幕後，除了26大亮點主題，每天有「OPEN！家族」的踩街遊行，也有毛小孩競賽，園區內有各種農漁畜產的展售，還有與林務局屏東林管處合作的國產材台灣館，今年暖冬，花果盛產，每天開放限量採果。

潘孟安表示，今年春節整個屏東就像是沒有雲霄飛車的迪士尼，白天可以安排參觀熱博，見識屏東的農業軟實力，晚上到屏東市參觀綵燈節，也可以到四重溪泡湯，或安排原民部落、屏北及恆春半島的旅遊。

潘孟安表示，繼去年創下139萬人次入園佳績後，今年會再打破紀錄，這5年來，熱博每年平均舉辦經費約新台幣1200萬元，創造的產值平均近7億元。

縣府農業局表示，園區設置26大亮點主題，包含3D立體彩繪稻田、迎春花海、夢幻彩瓜廊道、國產材樹屋杉林館及竹夢館、蘭海館、樹藝雅石造景展、魔法鳳梨主題樂園、泡泡彩魚區、玫瑰館、客家產業館、青草特作、國產雜糧、地景藝術、農村再生、好農好物市集等，內容涵蓋農、漁、畜、原民、客家、休閒觀光體驗。

另外，活動期間特別設置「OPEN！家族」快閃店，可一次購足OPEN小將熱銷商品及春節限定品，滿額還加贈驚喜小禮物。

農業處表示，週間活動精彩滿檔，天天採果樂、瓜棚浪漫餐桌、農事體驗DIY等，親子同遊寓教於樂，週週抽獎及入園就送OPEN小將限量紙帽子、提袋（限量商品送完為止）。熱博入園免費，但收停車清潔費（汽車新台幣100元、機車30元），詳情可上2020熱博官網https://2020ptae.tw查詢。