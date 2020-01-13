爭取原住民保留地 屏東縣高居全國之冠

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣108年度完成原住民保留地權利回復給原住民登記所有權的筆數達1536筆，高居全國之冠，獲原住民族委員會頒發特優獎肯定。

屏東縣政府針對原住民族權益相當重視，除了族語教材、打造部落托育及長照據點外，也努力為原住民爭取保留地。縣長潘孟安強調，台灣原住民族「還我土地運動」與「正名運動」，逐漸落實在原民土地的轉型正義，讓土地歸於台灣最早的主人，這是原鄉的弟兄姊妹們歷經漫長努力，換回的正義。

他表示，希望取得土地所有權狀的每位族人，能愛惜自然資源、守護原住民保留地，並延續給下一代。

「看著長輩親口說出這裡就是他們的家，內心感動無法言喻！」泰武鄉公所職員葉子棠表示，由於行政程序涉及土地使用現況、測量與權力糾紛等問題，需要不斷協助進行土地權利回復，拿回屬於部落傳統領域的土地，部落族人歷經多年的等待。

他說，許多早年族人生活的場域，耕作、生活都在這裡，經過日治時代、國民政府接手，祖先的土地就變成政府的了，他們沒辦法回去耕作，許多人都是從他的祖父母時代就在爭取土地正義，一直到他這一代才把祖先的土地領回來，內心的感動難以言喻，也是工作夥伴們彼此最大的慰藉。

縣府原住民處表示，截至民國108年11月份，全國原住民保留地面積總計26萬4836.848公頃；其中，屏東縣原住民保留地面積6萬8149．508餘公頃，占全國比例高達25.73%。

原民處表示，屏東縣原住民保留地中已有3萬5324.447公頃的土地權利完成回復給族人，比例高達51.83%。剩餘還沒完成權利回復土地，扣除約20.28%比例是屬國有原住民保留地或政府機關學校撥（使）用以及原住民團體、非原住民、公民營企業承租外，其餘土地將持續輔導族人取得權利。