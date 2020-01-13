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高雄首辦計程車運將免費健檢 還剩不到200名額

2020-01-13 13:32聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市交通局首度提供計程車運將價值6千元的免費健檢，並委託高雄市立民生醫院辦理，自108年12月2日以來，目前已有近600多名運將完成健檢，民生醫院今表示，還剩下不到200位名額，呼籲有計程車駕駛員把握機會預約檢查，照顧身體健康。

民生醫院院長顏家祺說，計程車運將長期坐在車內狹小空間，加上高壓、高專注力的工作環境，工時長、飲

食時間不正常且長期缺乏運動，容易導致健康亮紅燈。為降低計程車駕駛的疾病威脅風險，促進全市交通安全，由交通局首度全額補助每名受檢計程車運將健檢經費6千元。

顏家祺表示，最近不少計程車駕駛來電詢問，一開始都以為只是簡單抽血檢查，興趣不大；但此次健檢除了基本抽血、理學檢查之外，更包括腹部超音波，可掌握肝臟、膽囊、胰臟、脾臟等器官有沒有腫瘤或不正常變化，並由泌尿科醫師針對腎臟及攝護腺進行超音波檢查。

此外，健檢項目包括肝癌（AFP）、大腸癌（CEA）、男性攝護腺癌（PSA）、女性卵巢癌（CA125）、心電圖、肺功能檢查、尿酸檢查、B型及C型肝炎檢查、酒精性肝炎檢查、甲狀腺功能檢查(TSH)、血液全套常規檢查、尿液整套常規檢查等全方位檢查，可及早發現身體警訊，醫院也提供免費回診，持續追蹤治療。

高雄市首度全額補助計程車運將健康檢查費用，目前已有6百多人完成檢查，還有剩下不到...
高雄市首度全額補助計程車運將健康檢查費用，目前已有6百多人完成檢查，還有剩下不到2百個名額，籲運將把握機會照顧身體健康。圖／高雄市立民生醫院提供
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高雄市首度全額補助計程車運將健康檢查費用，目前已有6百多人完成檢查，還有剩下不到...
高雄市首度全額補助計程車運將健康檢查費用，目前已有6百多人完成檢查，還有剩下不到2百個名額，籲運將把握機會照顧身體健康。圖／高雄市立民生醫院提供
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計程車健檢運將

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