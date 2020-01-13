四國五行象棋賽 重團隊四國聯軍行掛帥禮後開賽

「高雄市體育盃－第7屆四國五行象棋暨第五屆樂齡大學全國象棋錦標賽」昨天在高雄科技大學建工校區中正堂舉行。來自全國參賽者以棋會友，14位七段以上的高段棋士難得齊聚一堂角逐獎盃，大會進行選手宣誓與四國聯軍行掛帥禮後開始比賽。

四國五行象棋的走子與傳統象棋相同，唯一不同的只有兵、卒，未出國時可左、右、前進一步，出國後可前、後、左、右2步，但不能回國，已跳脫傳統象棋的思考模式。

四國五行象棋發明者高科大土木系教授沈茂松表示，「四國五行象棋」是教育部典範科技大學文創商品化的產品，被喻為戰國時代的象棋。全球有20幾個國家、2億多人下象棋，四國五行象棋給奕棋者另一種選擇。

今年比賽掛名高雄市「體育盃」，主辦單位為高科大工學院、高科大四國五行象棋研究推廣中心與高雄市體育會；承辦單位為高雄市體育會象棋委員會，今年國高中與國小組的比賽獎狀，可為12年國教的計分選項。

今年賽程特別邀請全國七段以上棋士參賽，有八段的趙奕帆、馬仲威、劉國華、葛振衣；七段的林柏丞、劉安生、宣永章、莊文濡、陳立豐，洪旭增、陳日上、林冠君、魏麟驍、沈聖偉等。獎項特別加碼，七段以上及上屆社會組雙打比賽獲前四名的8位選手，可享台灣各地來回車馬費、免費住宿，吸引不少棋手躍躍欲試。