台北老師到澎湖教獨木舟 帶領高中生認識家鄉

澎湖四面臨海，今年師鐸獎得主張祖德，20年前從台北到馬公高中教書，發現當地孩子大多怕水，不敢接近海洋。原因是家長多從事漁業，嚴格禁止孩子親近充滿不確定的海洋。因應新課綱，他把「獨木舟運動理論與實務」納入海洋教育校本課程，訓練學生水域自救、操舟，技巧成熟後，帶學生關注海洋廢棄物等議題。

他說，海島子民卻不識海洋之美，不認識家鄉的價值，如何愛家鄉？只要學習正確觀念，使用安全的裝備，便發現海洋並不可怕。獨木舟操作簡單、易上手，安全性高，可靈活穿梭於島嶼之間，從事近距離的海洋生態觀察，是最適合的教學途徑。

除了指導獨木舟，張祖德也讓學生自組團隊，進行獨木舟跨島露營，從中激發潛能，在團體中發現自我價值。互助過程中，有的人擅長溝通協調，有的善於領導統御，有的人會拍攝影片，有的懂得搭建帳棚、野外求生，「學生逐漸發現，多元世界裡，每個人都有無可替代的價值」。

他表示，經過課程訓練，學生開始將關注焦點從自身移開，轉而關心周遭環境和整個世界。當學生在課堂外發揮影響力、實踐個人價值，希望憑藉一己之力改變社會時，就是學習的契機。他相信，突破限制就能帶來改變，從侷限划向無限。