全國蜜棗評鑑揭曉 高雄農友獲封蜜棗王

全國蜜棗評鑑結果出爐，高雄參賽農友揮出全壘打，大社、燕巢、岡山、阿蓮農會成績斐然，不僅獲得爭霸組與新秀組冠軍，更一舉囊括蜜棗類所有獎項。此次競賽中，大社農友吳楊月琴獲得爭霸組冠軍，大社農會達成全國冠軍六連霸目標。

行政院農委會高雄農改場舉辦「2020全國棗優質管理果園評鑑」，今年首度分成冠軍爭霸組及新秀組競賽，10年內曾獲得評鑑前3名或特等獎的人才能報名爭霸組，另以新秀組鼓勵從未獲獎的農民。

高市農業局指出，評鑑結果出爐，大社、燕巢、岡山與阿蓮等農會參賽者囊括所有蜜棗組獎項，爭霸組冠軍吳楊月琴（大社農會）大有來頭，她在106至108年參賽，連續3年獲得全國評鑑首獎，擅長運用不同屬性肥料搭配發酵有機液肥澆灌作物，果品供不應求。

新秀組冠軍是來自燕巢的陳志明，初次參賽就奪冠，相當不容易。農業局指出，陳志明退伍後返鄉跟隨父親務農，去年起獨立管理4分地棗園，為改善果園排水添購挖土機開溝，利用農機降低人力需求。

大社區農會總幹事陳宏誠表示，大社蜜棗面積不是全台最大，品質卻是全台最優良，已經連續5年獲得全台蜜棗評鑑冠軍，這次再獲獎是完成六連霸。